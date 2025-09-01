Многодетная семья сотрудницы Сбера из Чувашии вошла в ТОП самых финансово грамотных семей страны

Знают счёт деньгам

Ирина Васильева, сотрудница Чувашского отделения Сбербанка, ее муж Владимир и их дети Василий и Вера победили во Всероссийском семейном фестивале сбережений и инвестиций. По итогам соревновательной программы семья Васильевых признана лидером в номинации «Неравнодушные к своему финансовому будущему» и вошла в шестерку лучших в общем зачете.

Всего в состязании приняли участие 29 самых финансово подкованных семей со всей страны. Конкурсные испытания охватывали темы от страхования до долгосрочных сбережений. Право представлять Чувашию на федеральном уровне фестиваля в Москве Васильевы заслужили благодаря своему абсолютному превосходству на муниципальном и региональном этапах.

Супруги Владимир и Ирина воспитывают семерых детей: старшему из них — 21 год, младшему — три с половиной. Семья поддерживает здоровый образ жизни и принимает участие в самых разных мероприятиях как в Чувашии, так и далеко за ее пределами. Мама Ирина Юрьевна трудится в Чувашском отделении Сбербанка, папа Владимир Пименович работает тренером по каратэ. Сын Василий учится в 11-м классе чебоксарской школы № 30, а дочь Вера — студентка второго курса факультета информационно-вычислительных технологий ЧГУ имени И.Н. Ульянова.

«Мы очень рады, что смогли достойно представить нашу республику! Фестиваль стал для нас не только площадкой для демонстрации своих знаний, но и возможностью обменяться опытом», — поделились впечатлениями Васильевы.