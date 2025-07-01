Ниме: когда бюджет становится общим делом

Сегодня республика демонстрирует всей стране, что значит по-настоящему доверить людям строить свое будущее

Решение, принятое Олегом Николаевым, — сделать поддержку инициатив граждан не формальной строкой в бюджете, а его живым, бьющимся сердцем — оказалось не просто правильным. Оно стало революционным. В 2024 году Чувашия направила на инициативное бюджетирование рекордные 1,51 миллиарда рублей — самый высокий показатель в Приволжском федеральном округе. Эта инвестиция в доверие и активность граждан — результат последовательной политики.

«Мы все хотим видеть нашу республику благоустроенной и процветающей. Сделать это можно только вместе», — подчеркивает Глава Чувашии. И слова не расходятся с делом. Программа, получившая глубоко символичное чувашское имя «Ниме — Народный бюджет» (где «Ниме» означает коллективную помощь, толоку), — это не абстракция. Это 6379 уже реализованных проектов: отремонтированные дороги, новые детские площадки, благоустроенные парки и скверы. И в этом году к ним добавятся еще 1555 инициатив. Ключевое условие — участие самих жителей, их вклад (не менее 5% стоимости проекта деньгами или трудом). Это превращает их из наблюдателей в настоящих хозяев своей земли.

Программа инициативного бюджетирования в Чувашии заслуженно стала ее визитной карточкой. Она доказала свою эффективность, позволив жителям напрямую влиять на улучшение своих дворов, улиц и сел. Именно поэтому программа инициативного бюджетирования в Чувашии не изобретается заново, а проходит органичное обновление, сохраняя все лучшее и становясь еще более гибкой и открытой.

Ключевое изменение — усиление внимания к городам республики. Это не означает сокращения поддержки сельских инициатив. Напротив, программа расширяется, добавляя новые возможности для городских жителей. Яркий пример — Чебоксары, где финансирование инициатив горожан выросло в разы, с 10 до 87,5 миллиона рублей. Это серьезный шаг, отвечающий на запросы активных горожан.

Обновление принесло и новые, востребованные направления. Теперь жители городов могут напрямую влиять на свои дворы через направление «Мой двор». Мечтаете о новой современной площадке для детей, надежном освещении, системе видеонаблюдения для безопасности или просто удобных скамейках для отдыха? Теперь у вас есть реальный инструмент — подавайте свою идею. Особенно важно, что новые возможности открылись для молодежи. Их энергия и свежие идеи находят поддержку, получая шанс на реализацию.

Участвовать в программе стало значительно проще и удобнее. От каждого района теперь можно подавать не одну заявку, как это было раньше, а столько, сколько необходимо и сколько будет поддержано активными жителями. Главное — наличие инициативной группы и обоснованность проекта. А голосовать за понравившиеся инициативы можно быстро и комфортно через удобный портал «Чувашия-онлайн», используя привычную учетную запись госуслуг. Это современный, прозрачный и честный механизм. При этом проекты, собравшие особенно широкую поддержку, например, от 500 голосов и более, получают дополнительный приоритет.

Поддержка ТОСов и молодежных организаций остается важным преимуществом программы. Их опыт и активность — надежная основа для реализации самых разных идей. Обновленная программа инициативного бюджетирования в Чувашии — это логичное развитие успешного проекта. Она становится еще более доступной, гибкой и отзывчивой к нуждам всех жителей республики, и в селах, и в городах. Теперь у каждого есть еще больше возможностей сделать свою малую родину лучше, комфортнее и современнее.

Чувашия не просто выполняет поручение Президента о расширении инициативного бюджетирования. Она задает высокую планку, показывает живой пример того, как, доверяя людям и вкладываясь в их инициативы, можно сообща строить процветающую, благоустроенную и по-настоящему родную республику.

ЕЛЕНА НЕСТЕРОВА,

депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов: «Ниме — Народный бюджет» — это больше чем программа. Это возвращение доверия между людьми и властью. Это доказательство, что самые лучшие решения рождаются не в кабинетах, а на местах, среди тех, кто знает свои нужды лучше всех. Это механизм реального соучастия, где люди сами решают, что важно для их двора, улицы, села, и сами же следят за исполнением».

Более подробно можно ознакомиться на портале «Ниме – Народный бюджет» народныйбюджет.чувашия.рф

Валерий Львов