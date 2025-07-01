ВЛАДИМИР ПУТИН,

Президент Российской Федерации:

«Очень важно и непосредственное участие жителей в принятии решений. У нас много таких инструментов. Активно идет голосование за определение приоритетных объектов благоустройства. Оно проходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Растет интерес и к проектам инициативного бюджетирования. Сельские жители чувствуют — надеюсь, во всяком случае, что многие сельские жители уже почувствовали результаты реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Если этого недостаточно — а в таких вопросах всегда есть над чем работать, — надо продолжать эту работу. Такие проекты и программы способствуют притяжению талантливых людей, формированию новых точек роста, объединению и самореализации граждан, продвижению их инициатив».