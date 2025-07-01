Обновление инфраструктуры на контроле Главы

Общественники призывают подрядчиков не сбавлять набранные темпы

Чтобы сроки и качество работ на ключевых объектах Чувашии были под постоянным и строгим наблюдением, руководитель региона Олег Николаев в апреле этого года инициировал проект «На контроле Главы республики». За последние месяцы рабочая группа, куда вошли общественники и депутаты, провела уже около десятка проверок по адресам, по которым прямо сейчас преображается или расширяется инфраструктура. Где-то дело спорится, а кое-где строителям нужно поднажать.

Напомним, стартовал проект с посещения чебоксарской гимназии № 4, где еще в марте по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» начался капитальный ремонт. Обновлением учреждения занимается компания из Казани, с которой заключен контракт на 296 млн рублей. Побывав на месте, общественники убедились — работы идут без задержек, подрядчик пообещал, что к новому году дети вернутся за парты. Первые две четверти ребята будут учиться в других школах.

В конце июня экспертная комиссия во главе с председателем Общественного совета при Главе республики Наталией Партасовой проверила стадион «Спартак» в Чебоксарах и спортивную школу № 1 в Новочебоксарске, где сейчас тоже идет масштабное обновление. На первом объекте ремонтируется административное здание и спортзал «Дзюдо», и дела идут не совсем гладко. Во время ремонта комплекса выявились работы, не соответствующие проектно-сметной документации, поэтому пришлось вносить корректировки, составлять новую дорожную карту по завершению работ. А вот в новочебоксарской спортшколе № 1 ремонт почти закончен, открыть комплекс намерены этим летом.

Хорошие темпы набрали строители агропарка «Батыревский» и сельского Дома культуры в деревне Татмыш-Югелево Батыревского округа. Первый масштабный проект реализуется в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики, он станет мощным импульсом для развития округа. К слову, работы — уже на финишной прямой. Ну а подрядчики, которые возводят сейчас Дом культуры, пообещали членам комиссии досрочно сдать объект. ДК должен открыться этой осенью.

В сентябре планирует распахнуть свои двери и современный детский сад в чебоксарском микрорайоне «Новый город». Сюда общественники заглянули накануне Дня республики. Осмотрели территорию, которая активно благоустраивается, и внутреннее убранство нового дошкольного учреждения, где уже ведется отделка. Местные жители с нетерпением ждут окончания строительства.

Наталия Партасова сообщила, что садик, как и все остальные строящиеся или капитально ремонтируемые социальные объекты, стоит в приоритете у Олега Николаева. Комиссия убедилась — работа на площадке спорится, готовность составляет 85%.

Были и проблемные точки, где ситуация требовала принципиальных решений. К примеру, затянулось строительство поликлиники в Шихазанах Канашского округа. Общественники рекомендовали расторгнуть контракт с неэффективным подрядчиком: нельзя подводить людей, особенно когда речь идет о здоровье.

На контроле Главы также — возведение детсада и поликлиники в Моргаушском муниципальном округе. На обеих площадках общественники рекомендовали увеличить число строителей. А поликлинику возьмут под видеонаблюдение — работы будут отслеживаться в режиме реального времени.

По словам Наталии Партасовой, набранные темпы по строительству и ремонту учреждений социальной сферы в республике хорошие, но расслабляться не стоит. Глава Чувашии Олег Николаев предупредил, что контроль будет усиливаться — только так добьемся реальных перемен.