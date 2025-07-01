Вопросы участников СВО и их семей решают в кратчайшие сроки

К миру — все вместе

Помочь участникам специальной военной операции быстрее адаптироваться к мирной жизни, а их семьям — восстановить психологическое равновесие и ощутить уверенность в завтрашнем дне. Таковы цели нового социального проекта Главы Чувашии Олега Николаева «Шаг в мирную жизнь», который заработал 22 июня. Без внимания и необходимой поддержки не останутся ни защитники, ни их близкие.

Этот проект объединил в себе все, что так нужно сейчас бойцам — от элементарной информации о полагающихся льготах и мерах поддержки до конкретных действий в решении проблем. Ребятам помогают с трудоустройством, организуют обучение, профпереподготовку и протягивают руку помощи в других важных делах. Так, уже почти 400 участников СВО нашли работу, а двое выиграли федеральные гранты по 5 млн рублей на развитие агробизнеса в Чувашии по программе «Агромотиватор». Один из победителей планирует заниматься ягодоводством, другой — мясным скотоводством.

«В Чувашии мы системно поддерживаем бойцов, ветеранов СВО и их семьи. Это наш священный долг, и вопрос этот находится у меня на личном контроле, — не раз обращал внимание Олег Николаев. — Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить максимально комфортное возвращение к мирной жизни каждого, кто защищал страну».

Между тем Специалисты «Десантов поддержки» в рамках проекта «Шаг в мирную жизнь» проконсультировали 194 жителя Чувашии (По данным на 18 июля)

В рамках проекта «Шаг в мирную жизнь» еженедельно по четвергам и воскресеньям в муниципалитеты республики выезжают межведомственные группы под названием «Десант поддержки». В команде — квалифицированные специалисты: юристы, соцработники, психологи, сотрудники центров занятости, Соцфонда, Госслужбы Чувашии по делам юстиции и представители администраций. Все вместе они оказывают адресную помощь на местах участникам СВО и их семьям.

Бригады профильных специалистов уже побывали в Моргаушском, Яльчикском, Ядринском, Шемуршинском, Шумерлинском, Чебоксарском, Цивильском, Урмарском округах. С графиком их выездов можно ознакомиться на сайте Министерства труда и социальной защиты Чувашии. Так, в Моргаушском округе, с которого начался проект, на прием к экспертам пришли в основном матери и жены бойцов — более 20 человек. Вопросы у женщин были разные: от получения супругом, который сейчас находится на СВО, высшего образования заочно до протезирования зубов членов семьи участника и помощи с ремонтом дома. А в Шумерлинском округе встреча прошла в молодежном центре «Дружба». На ней участники СВО и члены их семей получили ответы на юридические вопросы, узнали о социальных льготах, психологической поддержке и трудоустройстве.

Ни одна просьба не остается без внимания — это принципиальная позиция, которую Глава Чувашии обозначил еще на старте проекта «Шаг в мирную жизнь». Каждую ситуацию специалисты рассматривают индивидуально и сразу же берут в работу.

АНДРЕЙ ШАКУЛОВ,

депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов: «Это не просто программа помощи, а системная работа по созданию условий для достойного возвращения участников СВО к гражданской жизни. Мы глубоко уважаем выбор и ответственность наших защитников. Задача проекта — обеспечить их комплексной поддержкой: от решения насущных вопросов со здоровьем и жильем до помощи в профессиональной реализации. Уверен, что этот путь «из армии в мир» должен быть максимально гладким и наполненным возможностями».

Для жителей республики такие встречи — возможность получить высококвалифицированную помощь, не выезжая за пределы округа, и без лишней бумажной волокиты. «Не каждый может поехать в город, найти время для решения своей проблемы. А тут все специалисты на одной площадке, очень удобно, — поделилась мнением вдова военнослужащего Марина Онькова из Моргаушского округа. — Я подошла по вопросу обучения в вузе, моя дочь собирается в следующем году поступать на медфак. Спросила, какие бюджетные места выделяются для детей участников СВО, и в каком количестве».

«Я тоже приняла участие в проекте Главы Чувашии Олега Николаева «Шаг в мирную жизнь». Были вопросы по медицинскому обслуживанию сына. Специалисты на месте разъяснили порядок получения медицинской услуги, записали мой номер телефона. В кратчайшие сроки мне позвонили, назначили консультации и обследование в больнице в Чебоксарах. По результатам была проведена операция. Спасибо специалистам, откликнувшимся на наше обращение. Благодарим Главу Чувашии Олега Николаева за помощь, внимание и поддержку», — отозвалась супруга участника СВО Елена Терентьева из того же округа.

По словам министра труда и социальной защиты Чувашии Алены Елизаровой, каждое обращение будет проработано и доведено до логического финала. Ведь проект «Шаг в мирную жизнь» — это не просто инициатива, это проявление благодарности, уважения и реальной помощи тем, кто защитил страну.