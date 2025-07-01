Названы лучшие автолюбительницы Чувашии по итогам конкурса «АвтоЛеди»

Кто за рулем всех милее

Республиканский конкурс организован в рамках региональной программы «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В этом году он вошел в единый календарь мероприятий «Яркое лето Чувашии», созданный по инициативе Главы региона Олега Николаева. В нем объединены все ключевые летние события республики — от народных праздников и концертов до семейных мероприятий и фестивалей.

На республиканский конкурс было подано свыше 30 заявок. До финала дошли лишь 12 девушек. Заявить о себе надо было трехэтапно — в теоретических познаниях, профессиональном мастерстве и творчестве. Лидером стала Екатерина Матвеева, на втором месте Мариана Васильева. Третье место разделили Анастасия Чинаева и Екатерина Ятрушева. За победу в номинации «Лучший творческий номер» отмечены Екатерина Матвеева и Татьяна Петрова.