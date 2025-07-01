В Чувашию приехали чемпионы и призеры Паралимпиад

О ценности медалей и дружбе вне дорожки

Летом на чебоксарском стадионе «Олимпийский» каждый год проходят крупные старты — в нынешнем сезоне легкоатлетическая мекка Чувашии приняла Кубки страны среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) и с нарушением зрения, традиционный «Мемориал А.В Игнатьева» с участием чемпиона мира Сергея Шубенкова, а также чемпионат России для параатлетов с ПОДА.

Сейчас эстафетную палочку перехватили спортсмены, сражавшиеся за награды национального чемпионата среди слепых и слабовидящих. Республика имеет серьезный опыт организации соревнований высокого уровня. Поэтому выбор Чувашии в качестве места проведения чемпионата России по спорту слепых в дисциплине «легкая атлетика» оказался весьма неслучайным.

Цифра Более 120 спортсменов участвовали в чемпионате страны по легкой атлетике среди слепых и слабовидящих

В первые два дня состязаний состоялось большинство дисциплин, запланированных в соревновательной программе. Конечно, в заключительный день на дорожках и в секторах «Олимпийского» также кипели нешуточные страсти, а судьбы медалей решали сотые доли секунды или несколько сантиметров.

И даже погода участникам благоволила — солнышко озарило чашу арены, а слабый ветер не мешал устанавливать личные рекорды.

Обычно дома и стены помогают. В знакомой для себя атмосфере не затерялись воспитанники заслуженного тренера Чувашии Алексея Александрова. Об успехах перспективных и талантливых ребят мы регулярно рассказываем на страницах «СЧ». Великолепный со спортивной точки зрения сезон выдает Артур Михайлов. На Кубке России Артур взял «золото» на 400-метровке и занял второе место в беге на дистанции 1500 метров. Однако нынешний чемпионат для одаренного параатлета сложился очень тяжело.

В первые два дня Михайлову не удалось разбежаться и поймать правильный настрой. Несмотря на неоптимальное состояние, на дистанции 800 метров в классе T12 Артур пересек финишную черту вторым, а на 1500 метров — третьим. В последний день представитель Чувашии дал ожесточенный бой ведущим спортсменам России на 400-метровке — по ходу дистанции он даже лидировал. Казалось, что золотая медаль не убежит, но в итоге Артур завоевал «серебро».

«Я рад, что чувствовал себя легче и разогнался на самой короткой для себя дистанции, — поделился впечатлениями Артур Михайлов. — Сейчас мне нужно отдохнуть и накопить силы для следующего старта — первенства России среди юниоров до 23 лет (соревнования пройдут на стадионе «Олимпийский» в Чебоксарах с 25 по 27 июля. — Прим. ред.)».

В спорте есть место не только соперничеству, конкуренции, борьбе за награды, а также уважению и взаимовыручке. Еще с первого класса Артур Михайлов подружился с Павлом Леонтьевым, который тоже участвовал в нынешних соревнованиях. Ребята бок о бок проходят спортивный путь — вместе пришли в группу к Алексею Александрову, где они занимаются по сей день. Кроме тренировок, они вместе гуляют практически каждый день. Вместе с Артуром Павел выступал в классе T12, но в прошлом году перешел в класс T13. Сейчас на чемпионате России Павел Леонтьев оформил золотой дубль на дистанциях 800 и 1500 метров и взял серебряную медаль на 400-метровке.

В интервью корреспонденту «СЧ» Павел подчеркнул, что доволен завоеванными наградами, но результаты не оправдали его ожидания.

В беге на 400 метров Павла на финишных метрах опередил представитель Алтайского края Егор Шаров. Кстати, на дистанции вдвое длиннее Шаров финишировал вслед за Леонтьевым, а на 1500 метров он сошел. Оказалось, что Егор выступал на соревнованиях с травмой. Поэтому параатлету не удается держать высокие скорости на затяжных отрезках. Егор Шаров оценил результаты на три с плюсом.

Примечательно, что представитель Алтайского края всегда с особым трепетом посещает Чувашию и очень любит бегать на стадионе «Олимпийский».

«В первый раз я приехал на соревнования в Чебоксары в 2010 году — и сразу полюбил «Олимпийский». Тогда я впервые оказался на большом легкоатлетическом стадионе. Многие легкоатлеты схожи во мнении, что в Чебоксарах находится один из самых лучших стадионов в России, — поделился Егор Шаров. — Каждый раз во время приезда в столицу Чувашии я поражаюсь, насколько это чистый и зеленый город».

Помимо соревнований, спортсмен из Алтайского края успевает развиваться в разных направлениях. Пробует себя в техническом альпинизме, а его любимый район — горы Тянь-Шань в Кыргызстане.

По мнению Егора, жизнь спортсмена не должна состоять только из тренировок и выступлений на соревнованиях, важно развиваться, самореализовываться, находить хобби.

Кроме того, параатлет следит за соцсетями легкоатлетов. «Мне очень нравится наблюдать за спортсменкой Диной Александровой, родившейся в Чувашии. Мы с ней знакомы очень давно. Во время пребывания в Чувашии успел встретиться и пообщаться с Диной», — рассказал Егор Шаров.

На чемпионате России выступали победители и призеры Паралимпийских игр. На счету Анны Кулинич-Сорокиной из Республики Башкортостан две серебряные награды Паралимпиад 2012-го в Лондоне и 2024 года в Париже в метании копья, а также «бронза» Игр 2020 года в Токио в беге на дистанции 200 метров.

На чемпионате России титулованная спортсменка стала четырехкратной чемпионкой, победив в финалах на 100, 200 и 400 метров, а также в метании копья.

«Для себя поставила задачу не выступать на максимум возможностей, но показать хороший результат. Я считаю, что все получилось», — подвела итог соревнований Анна Кулинич-Сорокина.

Чемпионат России для представительницы Башкортостана послужил боевой проверкой перед чемпионатом мира, который пройдет в сентябре в столице Индии Нью-Дели.

Отметим, что у Анны крепкая связь с Чувашией. Она родилась в Чебоксарах, и здесь стартовала спортивная карьера будущей медалистки Паралимпиады. Параатлетка с 2010 года выступает за Башкирию, но минимум 3-4 раза в год приезжает в Чувашию.

«Для меня родной край — это отдушина. Я здесь отдыхаю, наслаждаюсь природой. Посещаю Аликовский округ — малую родину своих родителей, — сообщила Анна Кулинич-Сорокина. — У меня два дома — Чувашия и Башкирия».

Кроме того, Анна любит посещать детские сады. В частности, она регулярно приходит в столичный детсад № 1, где работает мама чемпионки. «Приношу свои медали — рассказываю детям о спорте, о своей карьере, беседую с ними и отвечаю на вопросы», — делится параатлетка.

К сведению Анна Кулинич-Сорокина входит в общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество», в рамках которого специалисты рассказывают молодому поколению о важности занятий спортом, ведения здорового образа жизни.

Также спортсменка отметила, что в республике растет внимание к паралимпийцам — с каждым годом увеличивается количество спортсменов, представляющих республику на крупных стартах.

«Какую роль спорт играет в вашей жизни?» — поинтересовался корреспондент «СЧ» у Анны Кулинич-Сорокиной. «Спорт для меня — это позитив, огромная любовь, хорошие люди вокруг. Я никогда не гналась за высокими результатами, деньгами. Я просто получаю удовольствие от атмосферы турниров, процесса соревнований, спортивного праздника. Также спорт — это подготовка, проверка себя, когда надо перебарывать себя в какие-то моменты», — ответила спортсменка.