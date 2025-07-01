Надбавки к пенсии — в проактивном режиме

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Социальный фонд России назначает надбавки к пенсии в зависимости от места жительства, возраста или профессионального стажа. Причем многие благодаря цифровизации и электронному информационному взаимодействию между ведомствами оформляются беззаявительно.
К примеру, проактивно назначается доплата к пенсии неработающего пенсионера до уровня прожиточного минимума в регионе проживания. В Чувашии более 31 тыс. таких получателей.
В этом же списке — повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, назначаемая с 80-летия или установления I группы инвалидности. Почти 47 тыс. жителей республики получают эту выплату.
По заявлению назначается профессиональная доплата к пенсии лицам, выработавшим специальный стаж (членам летных экипажей, работникам угольной промышленности и т.д.). В Чувашии 122 летчика и 90 шахтеров получают эту доплату. 18,5 тыс. жителей республики являются получателями надбавки к пенсии сельским пенсионерам. При назначении учитывается работа в колхозах, совхозах, на предприятиях животноводства, растениеводства и рыбоводства.
Доплата за детей на иждивении также назначается по заявлению. В Чувашии она установлена для более 11,5 тыс. человек.

Опубликовано: 22 июля 2025 г.


Читайте также:

Как работает почта, МФЦ, Сбербанк и другие службы в нерабочую неделю
Более 10 тысяч ветеранов получат выплаты к 75-й годовщине Победы вместе с апрельской пенсией
Бывшие ветеринары в суде отстояли право на "сельскую" надбавку к пенсии
Цитата номера
Работа на пенсии: помеха или помощь?
Получайте услуги Пенсионного фонда, не выходя из дома
В те же сроки, но только на «Мир»: в ПФР рассказали об изменениях в получении пенсий
«Серебряное» волонтерство помогает людям старшего возраста найти себя после выхода на пенсию

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.