Надбавки к пенсии — в проактивном режиме

Социальный фонд России назначает надбавки к пенсии в зависимости от места жительства, возраста или профессионального стажа. Причем многие благодаря цифровизации и электронному информационному взаимодействию между ведомствами оформляются беззаявительно.

К примеру, проактивно назначается доплата к пенсии неработающего пенсионера до уровня прожиточного минимума в регионе проживания. В Чувашии более 31 тыс. таких получателей.

В этом же списке — повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, назначаемая с 80-летия или установления I группы инвалидности. Почти 47 тыс. жителей республики получают эту выплату.

По заявлению назначается профессиональная доплата к пенсии лицам, выработавшим специальный стаж (членам летных экипажей, работникам угольной промышленности и т.д.). В Чувашии 122 летчика и 90 шахтеров получают эту доплату. 18,5 тыс. жителей республики являются получателями надбавки к пенсии сельским пенсионерам. При назначении учитывается работа в колхозах, совхозах, на предприятиях животноводства, растениеводства и рыбоводства.

Доплата за детей на иждивении также назначается по заявлению. В Чувашии она установлена для более 11,5 тыс. человек.