Учащаяся ЧДМШ №1 им. С.М. Максимова выступит на телеканале «НТВ»

Солистка вокальной студии «5 ОКТАВ» Ирина Степанова завоевала Гран-при Вокального конкурса-форума «Агутинс», проходившего в Сочи. Под руководством Татьяны Шереметьевой Ирина успешно прошла строгий отбор среди 15 тысяч претендентов со всей России, продемонстрировав выдающееся вокальное мастерство.

В качестве награды ПАО «Сбербанк» подарил Ирине денежный сертификат на сумму 100 000 рублей для поддержки её творческого развития. Сертификат вручил основатель форума известный музыкант Леонид Агутин.

Не упустите возможность увидеть гала-концерт VI Cемейного образовательного форума «Опять 25» и Звёзд «Русского Радио» 20 июля в 22:30 на НТВ. Это будет яркое музыкальное событие, в котором примут участие талантливые артисты и исполнители!