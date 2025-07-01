ВЛАДИМИР ПУТИН,

Президент Российской Федерации:

«На всем протяжении трассы (М-12) организовано скоростное, бесшовное движение без единого светофора, благодаря чему время в пути из Екатеринбурга в Москву сократится почти в два раза. В результате поездки на автотранспорте станут более комфортными и безопасными, увеличится количество перевезенных пассажиров и грузов, хороший стимул получит развитие внутреннего туризма, станут более доступными для граждан природные и культурные достопримечательности нашей страны. Экономический эффект почувствуют регионы, по которым проходит эта трасса. Московская, Владимирская, Нижегородская, Свердловская области, республики Чувашия, Татарстан и Башкортостан, а также Пермский край. Все эти субъекты федерации повысят свой инвестиционный потенциал и деловую активность, смогут осуществлять комплексное освоение территорий, запускать новые производства и создавать высокооплачиваемые рабочие места».