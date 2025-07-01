В Цивильском округе установлен карантин по бешенству

Ограничения из-за дикого зверя

В Цивильском муниципальном округе с 16 июля по указу Главы Чувашии Олега Николаева установлен карантин по бешенству.

Режим ограничений продлится до особого распоряжения. Специалисты заподозрили наличие вируса у дикой лисицы, найденной в СНТ «Солнышко». Исследования Чувашской республиканской ветеринарной лаборатории подтвердили факт заражения. На данный момент ветеринары устраняют очаг бешенства. В неблагополучной зоне запрещены ярмарки, торги и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных. Госветслужба Чувашии напоминает, что важно соблюдать меры предосторожности: не контактировать с дикими и бездомными животными, а также вовремя вакцинировать домашних питомцев.