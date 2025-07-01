В Ибресях пройдет девичник с дресс-кодом

Сегодня на базе Ибресинского этнографического музея в рамках общероссийской акции «Единый день фольклора» состоится республиканский праздник «Манăçми аваллăх» (Возвращение к истокам).

В Ибресях соберутся семь молодежных фольклорных коллективов, которые примут участие в концерте «Ярмарка народных талантов». Также в программе — разнообразные познавательные активности: квест «Тайна древних традиций», мастер-классы по изучению трав, народных танцев, рекрутских песен и музыкальных инструментов, а также по вышивке, изготовлению куклы-оберега и подаче чувашских блюд.

Ибресинский этнографический музей будет встречать гостей и в субботу, 19 июля, — в этот день здесь пройдет «Чувашский девичник». Участников мероприятия ждут народные песни, мастер-классы по созданию сувениров, оригинальная фотозона. Гостей предупреждают о дресс-коде: на девичник необходимо прийти в чувашской национальной одежде и удобной светлой обуви. Кстати, в музее будет организован прокат платьев.

К сведению

Общероссийская акция «Единый день фольклора» проводится по инициативе Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова. В этом году акция посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 110-летию Поленовского дома.