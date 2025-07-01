Как ветеран СВО нашел себя после тяжелого ранения

Спорт как новая жизнь

39-летний офицер Артемий Репкин во время выполнения одной из боевых задач в ходе спецоперации получил минно-взрывное ранение — боец потерял правую ногу. После длительной реабилитации Артемий собрался с силами и решил уйти в легкую атлетику. На новом поприще он уже добился первых успехов — его включили в паралимпийскую сборную Вооруженных сил России. И с 25 июля ветеран СВО будет проходить тренировочный сбор на базе ЦСКА в Москве, организованный в преддверии парачемпионата мира среди военнослужащих, который состоится в столице Эквадора Кито.

Артемий участвовал в недавнем чемпионате России по спорту лиц с ПОДА. Тогда за награды соревнований боролись более 400 участников из 54 регионов страны. По итогам состязаний наш спортсмен в своем классе F57 не смог попасть на пьедестал почета по толканию ядра и метанию диска. Однако нужно принять во внимание уровень соперников по секторам — это чемпионы Паралимпиад, многократные победители и призеры чемпионатов России. За их плечами — колоссальный опыт выступления на крупных турнирах. А Артемий провел первую тренировку в качестве параатлета только в ноябре 2023 года.

Впрочем, он с детства любил спорт. В родном Алатыре участвовал в легкоатлетических соревнованиях, увлекался плаванием, в юношеские годы играл за алатырский «Спутник».

При этом Артемий никогда не стремился вырасти в профессионального атлета — его привлекала военная служба. После окончания Алатырского автомобильно-дорожного техникума он поступил в Ульяновское высшее военно-техническое училище. И уже 20 лет служит в Вооруженных силах России.

На СВО успешно выполнял боевые задачи, но в сентябре 2022 года он получил тяжелое ранение и восемь месяцев восстанавливался в госпитале.

«Во время реабилитации я видел ребят с разными травмами — рук, ног, головы, — рассказал Артемий Репкин в интервью корреспонденту «СЧ». — Особо меня поразил мой товарищ Дима, с которым лежал в одной палате. У парня отсутствовали обе ноги. Зимой, вне зависимости от погодных условий, даже в снегопад или пургу, он выезжал на коляске и занимался на турниках, отжимался на брусьях».

После выписки из госпиталя Артемий начал наращивать двигательную активность. Ходил на костылях в спортзале для тренировки рук, укреплял ногу. Спустя несколько месяцев ветеран СВО пришел на первую тренировку в спортшколу олимпийского резерва № 1 имени В. Егоровой. Он познакомился с известными чувашскими параатлетами Иваном Скрынником, Валерием Васильевым и Евгением Ногаевым. Личным наставником Репкина является заслуженный тренер России Валерий Иванович Васильев.

Кроме того, в подготовке ему помогали коллеги по секторам из разных регионов. Четырехкратный паралимпийский чемпион Алексей Ашапатов из Ханты-Мансийского автономного округа даже присылал видео своих тренировок для изучения техники.

— А как проходят обычные занятия? — поинтересовались мы у нашего героя.

— Во время тренировок я выполняю жим лежа со штангой, кручу блин от штанги вокруг головы, также делаю упражнения на различные группы мышц — спины, руки, груди, — рассказал он.

Спортсмен поделился ожиданиями от предстоящих состязаний, отметив, что для него большая честь представлять Чувашию и Россию на международном уровне.

Конечно, устремления Артемия поддерживает его семья. Жена Ирина и 10-летняя дочь Ника помогают ему во всем: мотивируют его соблюдать режим и рацион питания, заряжают на новые победы. В свою очередь, папа учит дочку правильной технике подтягивания и отжимания.

«Утро в нашей семье начинается с танцев под музыку, мы заряжаемся позитивом и хорошим настроением», — поделился параатлет.

Есть у Артемия и общественная нагрузка — он служит помощником военного комиссара Чувашии. Также он стал выпускником федеральной образовательной программы «Время героев», а сейчас участвует в республиканской программе «Время СВОих» и является лектором Российского общества «Знание». Кроме того, Артемия Репкина часто можно встретить в школах, где он регулярно проводит «Разговоры о важном» и «Уроки мужества» для подрастающего поколения.

СПРАВКА «СЧ»

В первый день СВО, 24 февраля 2022 года, колонна под командованием майора Артемия Репкина направлялась к линии боевого соприкосновения для снабжения подразделений российских войск. Во время пути караван подвергся нападению противника. Командир организовал оборону и вступил в бой, в результате которого был уничтожен минометный расчет, а колонна не пострадала. За грамотные и решительные действия Артемий Репкин был удостоен ордена Мужества.