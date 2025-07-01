Для выхода на новые рынки

Расширен перечень отраслей и категорий компаний, которые могут получить бесплатный добровольный сертификат «Сделано в России», выдаваемый Российским экспортным центром.

К числу полноценных участников программы присоединяются представители IT-сферы, креативных индустрий, ювелирного производства и сферы услуг. Важным нововведением стало увеличение срока действия сертификатов, выдаваемых с 11 июня 2025 года, до трех лет.

Знак «Сделано в России» выдается по пяти ключевым критериям: качество, надежность, уникальность, экологичность и органичность. Его уже получили четыре компании из Чувашии: ООО «Проектэлектротехника», «Октябрьское», сельскохозяйственный потребительский кооператив «Деревенский дворик» и АО «Лента», сообщает Минэкономразвития республики. Благодаря расширению программы бесплатную и добровольную сертификацию в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» смогут пройти и другие производители региона. Это позволит им расширить рынок сбыта.

Для прохождения проверки и получения знака «Сделано в России» необходимо подать заявку на официальном сайте Российского экспортного центра, прикрепить необходимые документы в электронном виде и подписать автоматически сформированную анкету.

В сфере услуг сертификация теперь возможна на основании включения компаний в отраслевые реестры, которые ведут федеральные органы исполнительной власти. Для IT-компаний появилась возможность получить сертификат на основании свидетельства о регистрации программы ЭВМ, выдаваемого Роспатентом, либо других документов, подтверждающих исключительные права на программное обеспечение.