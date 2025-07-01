В новых классах расставляют мебель

В школах микрорайона «Солнечный» в Чебоксарах, Новочебоксарске и поселке Кугеси, которые возводятся по концессионному соглашению, началась приемка кабинетов.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале заместитель Председателя Кабинета министров республики, полномочный представитель Чувашии при Президенте страны Алексей Ладыков. Вместе с представителями Минобразования региона и подрядчиками он выехал на контрольный осмотр объектов. Комиссия сделала заключение, что строительно-монтажные работы и благоустройство территорий закончены. Отгружена мебель, завершается ее сборка и расстановка.

По оценке полпреда, школа в Кугесях готова на 99%. А в Чебоксарах и Новочебоксарске пока есть недоделки, там еще собирают шкафы, столы и стулья. Алексей Ладыков поставил задачу привести кабинеты в порядок на этой неделе. «До конца июля планируем подать документы на ввод объектов в эксплуатацию», — поделился планами полпред.