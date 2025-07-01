В полку 100-балльников прибавление

Еще два выпускника республиканских школ идеально сдали ЕГЭ по отдельным предметам.

Выпускница чебоксарской школы № 39 Екатерина Мрелькина набрала 100 баллов по профильной математике. Аналогичного результата добился Егор Яковлев из столичной школы № 37, который без ошибок справился с заданиями по обществознанию, сообщил министр образования Чувашии Дмитрий Захаров в своем телеграм-канале.

Кстати, ребята пересдавали экзамены для улучшения результатов в дополнительные дни. Напомним, что с 2024 года такой шанс появился у выпускников благодаря реализации инициативы Президента России Владимира Путина. В этом году около тысячи человек воспользовались новой возможностью.