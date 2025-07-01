В посылках — «кикиморы», носки, продукты

Волонтеры Чувашии продолжают поддерживать участников специальной военной операции

В Сириклинском сельском клубе Ибресинского округа активисты плетут для наших бойцов накидки «кикиморы» — уже создано более 300 маскировочных костюмов. Сейчас, во время летних каникул, взрослым помогают учащиеся Новочурашевской школы.

Представители Чебаковского сельского поселения Ядринского округа работают по нескольким направлениям: вяжут мочалки, носки (на передовую отправлено 460 пар), производят окопные свечи (327 штук), плетут браслеты выживания. Они также шьют постельное белье и перевязочные материалы для госпиталей. Кроме того, бойцы получили от сельчан более трех тонн овощей и продуктов, а также необходимое оборудование. Волонтерская работа ведется с 2022 года под руководством Людмилы Мурзиной, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.

Тем временем в Ядрине объявлен очередной сбор гуманитарной помощи для земляков, участвующих в СВО. Пункт приема открыт на базе Ядринского комплексного центра социального обслуживания населения по улице 30 лет Победы, 29.