Сотрудники Калининской школы-интерната приближают победу

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Коллектив Калининской общеобразовательной школы-интерната для обучающихся с ОВЗ получил благодарственное письмо от военнослужащих.
Командир войсковой части 29681 от имени всего личного состава выразил признательность за оказание безвозмездной помощи участникам СВО. С начала специальной военной операции волонтерская деятельность стала важной частью жизни школы-интерната. Педагоги и сотрудники активно участвуют в сборе гуманитарной помощи, поддерживая защитников Отечества. Как и тысячи людей по всей стране, они вносят свой вклад в общее дело, укрепляя тыл и помогая приблизить победу.

Иван Максимов
Опубликовано: 15 июля 2025 г.


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