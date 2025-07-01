Сотрудники Калининской школы-интерната приближают победу

Коллектив Калининской общеобразовательной школы-интерната для обучающихся с ОВЗ получил благодарственное письмо от военнослужащих.

Командир войсковой части 29681 от имени всего личного состава выразил признательность за оказание безвозмездной помощи участникам СВО. С начала специальной военной операции волонтерская деятельность стала важной частью жизни школы-интерната. Педагоги и сотрудники активно участвуют в сборе гуманитарной помощи, поддерживая защитников Отечества. Как и тысячи людей по всей стране, они вносят свой вклад в общее дело, укрепляя тыл и помогая приблизить победу.

Иван Максимов