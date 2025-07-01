В Ядрине прошел первый форум Комитета семей воинов Отечества Чувашской Республики

На нем присутствовали представители комитета со всех округов. Участником форума стал ветеран спецоперации, офицер запаса Руслан Валиуллин, недавно назначенный помощником Главы Чувашии по взаимодействию с участниками СВО и ветеранами боевых действий.

Напомним, Комитет семей воинов Отечества объединяет матерей и жен участников специальной военной операции, оказывая взаимную поддержку и помогая семьям военнослужащих, становясь опорой для тех, чьи близкие участвуют в спецоперации, сталкиваются с различными трудностями. Организация решает широкий спектр вопросов: оказывает гуманитарную, правовую и психологическую помощь, способствует получению положенных льгот и компенсаций, помогает искать без вести пропавших солдат, поддерживает раненых бойцов, проходящих лечение в госпиталях различных регионов страны.

В рамках первого форума состоялся обмен опытом и были представлены лучшие практики муниципалитетов. Активист Ядринского муниципалитета Анна Кольцова рассказала об организации праздничных и памятных концертов с участием семей СВО и о проекте «От сердца к сердцу». Светлана Алякина, активист в Красночетайском округе, поделилась опытом выстраивания административной работы. Представитель КСВО в Янтиковском округе Елена Ганина продемонстрировала практику запущенных в муниципалитете проектов «Цветы для матерей военных», «История любви семьи СВО», «Герои не умирают, просто рядом быть перестают».

Участники форума отметили высокий уровень проведения мероприятия и поблагодарили за слаженную работу команду администрации Ядринского муниципального округа.

Василий Григорьев