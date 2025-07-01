Проекты из Чувашии получили высокую оценку экспертов

Проекты из Чувашии вошли в ТОП-300 на форуме «Сильные идеи для нового времени». В этом году на него было подано более 35 тысяч заявок со всей России. Сформирован рейтинг самых перспективных инициатив, направленных на повышение качества жизни и обеспечение технологического и промышленного суверенитета страны. От Чувашии на форум представили 119 предложений, два из них вошли в ТОП-300. В числе лучших проект «AR-туризм» — цифровая платформа для креативных маршрутов по городам России, которая посодействует развитию внутреннего туризма и продвижению региональной идентичности в современном электронном формате. Высокую оценку экспертов получили и наработки по применению беспилотных летательных аппаратов. Такие технологии необходимы для мониторинга в разных сферах. Например, для отслеживания возгораний в лесных массивах, аэросъемки для создания кадастровых карт, что соответствует целям нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».