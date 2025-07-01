Легкоатлеты Чувашии порадовали в родных стенах

Более 400 спортсменов из 54 регионов страны сражались за награды чемпионата России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) в дисциплине «легкая атлетика», который состоялся в Чебоксарах. Соревнования прошли на столичном стадионе «Олимпийский».

В турнире выступали лучшие параатлеты страны. Среди участников — победители и призеры Паралимпийских игр разных лет. Многие спортсмены заключительный этап подготовки к старту проводили в Чебоксарах. Ведь в конце июня столица республики принимала Кубок страны среди легкоатлетов с ПОДА, а инфраструктура, созданная здесь, позволила участникам подойти в оптимальных кондициях к чемпионату.

Фаворитами во многих дисциплинах считались хозяева соревнований. Сборную Чувашии представляли 13 легкоатлетов. И они не подвели! В частности, в классе Т36 Мария Васильева завоевала «золото» и «бронзу» в прыжках в длину и в беге на дистанции 400 метров соответственно. Кстати, мы уже рассказывали в материале «СЧ» об успехах Маши на дорожках и в секторах, а также жизни вне спорта.

В свою очередь, в классе T37 Сергей Бирюков выиграл в прыжках в длину, а также замкнул пьедестал почета на 200-метровке.

Кроме того, в классе T46 Валентина Терентьева заняла второе место в прыжках в длину и финишировала третьей в финале на 200 метров. В классе T38 Константин Репин стал бронзовым призером в беге на 400 метров.

Представители Чувашии добились серьезных успехов в технических дисциплинах. Так, в классе F44 Анастасия Евграфова взяла золотую медаль в метании диска. В аналогичной дисциплине в классах F56 и F54 вне конкуренции оказались Иван Скрынник и Евгений Ногаев.

Стоит сказать, что лучшие спортсмены по итогам чемпионата страны пройдут отбор для участия в чемпионате мира, который состоится в индийском Нью-Дели с 22 сентября по 5 октября.