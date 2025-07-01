В Чувашском драматическом театре состоялось закрытие 107-го творческого сезона

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Фото cap.ru

До встречи осенью

В Чувашском академическом драматическом театре имени К.В. Иванова в пятницу вечером царила праздничная атмосфера — коллектив торжественно закрывал 107-й творческий сезон.
Кульминацией вечера стал показ музыкальной комедии «Ҫимӗк каҫӗ» (В ночь перед Троицей) по пьесе Геннадия Терентьева. Спектакль прошел в рамках проекта «Яркое лето Чувашии», инициированного Главой республики Олегом Николаевым.
Перед началом представления зрители смогли пообщаться с легендами театра: народной артисткой РСФСР Ниной Яковлевой, заслуженными артистами России Любовью Федоровой, Владимиром Семеновым и Валентиной Ситовой. Автограф-сессия стала настоящим подарком для поклонников сцены.
Директор театра Елена Николаева вручила благодарности Министерства культуры Чувашии молодым артистам Григорию Петрову и Елизавете Казначеевой за профессионализм и преданность искусству.
Особой гордостью сезона стало включение спектакля «Аманнă шăпа» (Израненная судьба) в топ-100 лучших постановок России по версии «Золотой маски». Сергей Павлов, председатель Союза театральных деятелей Чувашии, передал театру соответствующий сертификат, а также отметил вклад актрисы Надежды Кузьминой в развитие культуры региона.
Торжественное закрытие сезона подвело итог успешному году и задало высокую планку для будущих проектов. Зрителей ждет еще больше ярких премьер и творческих открытий в новом сезоне.

Филипп Афанасьев
Опубликовано: 15 июля 2025 г.


Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.