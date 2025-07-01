Чувашский дуб снова лидирует

Всего несколько недель остается до завершения Национального конкурса «Российское дерево года». За право занять высшую строку рейтинга старовозрастных деревьев страны борются сосны, ясени, тополя, ели, липы, кедры, груши, яблони, лиственницы и, конечно, дубы. Напомним, в 2023 году в этом конкурсе победил старейшина чувашских дубрав Аслă Юман, что в Моргаушском округе. По оценке экспертов, ему не менее 370 лет. Вот и нынче в турнире снова лидирует чувашский черешчатый дуб. На сегодня за него проголосовало свыше 10 тыс. человек. Растет дерево в шумерлинском городском парке, примерный его возраст — около 250 лет. Могучий исполин окружен оградкой, скамьей и деревянным настилом на возвышении, чтобы посетители не вытаптывали его корни. Как сообщили в Минприроды Чувашии, голосование продлится до 1 августа, и если жители республики и дальше будут так же активно поддерживать нашего «конкурсанта» под номером 33, он станет лучшим деревом года. Победителю полагается сертификат на обследование и оздоровительная «терапия», которую проведут специалисты Центра древесных экспертиз «Здоровый лес».