Научат работать в команде

Восемь блогеров из Чувашии примут участие в программе дополнительного профессионального образования всероссийского проекта «ТопБЛОГ» — «Министерство контента». Всего поступило более восьми тысяч заявок, отбор прошли 600.

«Социальные сети стали инструментом формирования смыслов, поэтому всероссийский проект «ТопБЛОГ» запустил системную работу по подготовке медиаспециалистов нового поколения в партнерстве с профильными министерствами», — отметил генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Тематика программы «Министерство контента» охватывает все ключевые сферы жизни — здравоохранение, культуру, творчество, агротехнологии, образование, науку и туризм. Участников ждет обучение у ведущих экспертов медиасферы и командная работа над реальными проектами. К обучению также присоединятся представители федеральных ведомств. В следующий этап трека, который намечен на август, по итогам прохождения программы попадут уже 150 лучших участников. Финал состоится в ноябре.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Минэкономразвития Чувашии также сообщает о том, что открылся прием заявок на образовательный трек «Медиакампус», который научит ключевым навыкам работы в соцсетях. Принять участие в проекте могут авторы контента без возрастных и географических ограничений, подав заявку на сайте https://topblog.rsv.ru.