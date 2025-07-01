День семьи, любви и верности отмечали на дворовых площадках, в школах, детсадах, домах культуры. Не остались в стороне и библиотеки. В селе Шемурша центром притяжения для местных жителей стала Мультикультурная библиотека. Здесь постарались создать домашнюю обстановку и в то же время интересное познавательное пространство.

На тематической информминутке читатели знакомились с историей праздника, учрежденного в 2008 году. День семьи, любви и верности (8 июля) совпадает с памятной датой, связанной со святыми благоверными Петром и Февронией Муромскими, канонизированными на церковном соборе 1547 года. Они считаются небесными покровителями брака и семейного благополучия. На выставке гости с интересом перелистывали книги о секретах совместной жизни, подбирали издания по интересам. А потом и ребятам, и взрослым раздали ромашки — символ чистой и искренней любви. Не простые — волшебные. На лепестках бумажного цветка можно было написать свои пожелания — своеобразные «ключи от счастья». На панно в виде сердца их собрался целый букет. Непременно сбудутся!