Полпреда ПФО впечатлил спектакль «Бабы»

Артисты студенческого театра заслужили похвалу Игоря Комарова.

Глава Чувашии Олег Николаев провел рабочую встречу с полномочным представителем Президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым. Приезд полпреда в Чебоксары не ограничился только разговором с руководителем региона. Он встретился также с победителями Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» и открыл национальный форум «Навигационная безопасность – 2025».

Маленькие гении

В первую очередь Игорь Анатольевич приехал в чебоксарский образовательный центр «Эткер», за основу которого была принята модель образовательного центра «Сириус». Несколько слов о самом центре. Здесь поддерживают уникальные образовательные инициативы, чтобы помочь дальнейшему росту одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Более 70 тыс. школьников ежегодно участвуют в мероприятиях, инициированных центром. В прошлом учебном году впервые за последние несколько лет школьники Чувашии завоевали шесть побед на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников.

Игорю Комарову и Олегу Николаеву, конечно же, рассказали обо всех достижениях талантливых ребят. И не только рассказали. Гостям также показали работу творческих мастерских, научных лабораторий, кабинеты компьютерного 3D-моделирования, программирования и робототехники. Познакомили с педагогическим составом и образовательными программами центра.

Игорь Комаров пообщался с воспитанниками центра, которые рассказали ему о работе мастер-студии «Ракетостроение» – здесь школьники конструируют и строят модели летательных аппаратов в технических и спортивных целях. Олег Николаев отметил при этом, что в Шоршелах, на родине космонавта Андрияна Николаева, уже строят новый музейно-образовательный комплекс с современными технологиями, где будет интересно детям, увлекающимся космонавтикой и конструированием. Там появятся обсерватория, планетарий и лаборатория, где будут собираться и настоящие орбитальные спутники.

Кстати В Центре одаренных детей и молодежи «Эткер» каждое лето действует лагерь для юных исследователей. Сейчас во второй смене «Краски науки» участвуют 170 школьников республики. Всего в 2025 году планируется принять более 600 детей в рамках различных проектных линий, в числе которых «Научные горизонТЫ», «Краски науки», «Арт-лаб».

Театр объединяет

Здесь же, в стенах образовательного центра, полпред Президента РФ в ПФО и Глава республики встретились с молодыми актерами студенческого экспериментального театра пластики «Кафедра» ЧГУ имени И.Н. Ульянова – победителями VI сезона фестиваля «Театральное Приволжье» в номинации «Лучший молодежный спектакль». На фестивале они представили постановку «Бабы».

Напомним, что региональный этап VI сезона собрал свыше 21 тыс. молодых актеров из полутора тысяч непрофессиональных театральных коллективов. В финале проекта, который действует с 2019 года по инициативе Игоря Комарова, были представлены 28 спектаклей из всех 14 субъектов ПФО. «Когда мы его запускали в 2019 году, в Год театра, хотели усилить интерес к театру, поддержать непрофессиональные коллективы, объединить жителей округа. За шесть лет фестиваль вырос более чем в три раза», – сказал полпред.

Игорь Анатольевич высоко оценил работу «Кафедры», отметив оригинальность интерпретации чеховского рассказа «Бабы» с помощью пластики. «Я впечатлен. Вы растете, вы развиваетесь и ваша работа на очень высоком уровне», – добавил он. Комплименты комплиментами, но встреча политиков и художников плавно переросла в конструктивный диалог. Молодых артистов интересовали перспективы развития культуры, театра и образования. По их мнению, творчество – это мощный инструмент, способный объединять людей, формировать общественное мнение и влиять на культурную жизнь нашего общества, молодого поколения.

Коллективу студенческого театра уже стало тесно в рамках театрального фестиваля ПФО. Помимо прочего ребята поинтересовались, возможно ли их участие и в других фестивалях межрегионального и всероссийского уровня. К сожалению, на этот вопрос они не получили ожидаемого положительного ответа. Хотя Игорь Анатольевич охотно согласился «покопаться» в этой теме, потому что любой фестиваль имеет свои устоявшиеся правила проведения.

В любом случае творческие порывы молодежи обязательно найдут поддержку со стороны государства. «В регионах будет разработана система дополнительной поддержки победителей «Театрального Приволжья», включая гастрольную и грантовую. Уверен, это придаст новый импульс таким талантливым актерам, как вы», – подчеркнул Игорь Комаров в контексте вопроса о выступлениях в других регионах с фестивальным репертуаром.

В свою очередь, Олег Николаев рассказал об уже существующих мерах поддержки театральных коллективов в республике. «Сегодня в Чувашии действуют два направления грантовой поддержки идей творческой молодежи. Мы увеличили количество грантов, упростили условия конкурсных отборов. Итог – 60 и более премьер в год. Считаю важным также сформировать отдельные меры поддержки для непрофессиональных коллективов», – заявил Глава региона.

Конкретные решения и инициативы

В этот же день в Чебоксарах начал работу первый национальный форум «Навигационная безопасность – 2025», собравший представителей федеральных органов власти, ведущих российских и международных промышленных и ИТ-компаний, научных центров, экспертов из стран Евразийского пространства. В открытии форума приняли участие Игорь Комаров и Олег Николаев.

Напомним, что в июне этого года на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Президент Владимир Путин подчеркнул, что новые технологические решения нельзя готовить «в стол». Они должны находить широкое применение, тиражироваться во всех сферах. «Главное, чтобы их использование приводило к повышению конкурентоспособности российских товаров и услуг, отечественной экономики в целом», – отметил Глава государства. В частности об этом в приветственном слове сказал и полномочный представитель Президента РФ в ПФО. Игорь Анатольевич подчеркнул, что в рамках форума как раз и будут выработаны конкретные решения и инициативы.

Полпред также отметил особое значение мероприятия для Приволжского федерального округа. «Регионы округа обладают уникальными компетенциями в сфере радиоэлектронной промышленности. Отрасль – локомотив экономики округа: по итогам 2024 года индекс промышленного производства компьютеров, электронных и оптических изделий составил 129,5%. И на этом же уровне он в 2025 году. Для сравнения – по России в текущем году индекс составляет 114%», – заявил Игорь Комаров.

Чувашия и регионы ПФО в целом являются лидерами прикладного использования инноваций. «Предприятия Чувашской Республики имеют хорошие традиции и большой инновационный потенциал для решения задач, поставленных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Они активно трудятся над тем, чтобы инновационные разработки максимально быстро воплощались в реальный продукт. На недавно прошедшем Чебоксарском экономическом форуме было предложено рассмотреть возможность создания в ПФО «инновационного пояса», связанного с обеспечением технологического суверенитета страны», – сказал Глава республики Олег Николаев.

Основным событием первого дня форума стало пленарное заседание «Навигационная безопасность как один из базисов развития экономики России в XXI веке». Здесь рассмотрели системные меры по укреплению национального лидерства в сфере навигации и синхронизации. Тематические дискуссии и экспертные сессии охватили вопросы применения навигационных сервисов и систем на транспорте, в энергетике, связи, агропромышленном комплексе и других секторах. Особое внимание было уделено обеспечению точного времени, синхронизации систем и защите данных в условиях новых геополитических и кибер угроз. Участники получили рекомендации для надежной работы спутниковой навигации и обменялись лучшими практиками ее использования в условиях действия устройств РЭБ.

Ирина Харисова, председатель совета директоров группы компаний «АБС Электро» – генерального партнера форума, подчеркнула важность выстраивания устойчивого взаимодействия между бизнесом, наукой и государством. «Мы рассчитываем, что совместно с государством и научным сообществом сможем создать устойчивый рынок современных навигационных решений к 2030 году. Для нас крайне важно, чтобы отечественная помехоустойчивая аппаратура стала доступной для широкого гражданского рынка. У нас есть ресурсы и компетенции, чтобы развивать такие технологии и внедрять их в критически важную инфраструктуру страны», – отметила она.

Стабильное развитие

В ходе своего визита Игорь Комаров обсудил с Олегом Николаевым социально-экономическое положение региона. Темпы роста экономики республики равнозначны с показателями округа и страны. Так за январь – май этого года выросли объемы промышленного и сельскохозяйственного производства, строительства, увеличился оборот розничной торговли. Зарплата в регионе также имеет тенденции к увеличению. В январе – мае этого года она оценочно составила 63,6 тыс. рублей, или 114,1% к соответствующему периоду 2024 года. Важно отметить и существенное снижение численности безработных граждан в республике.

Наибольший рост промышленного производства показали предприятия по производству компьютеров, электронных и оптических изделий, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, химических продуктов. По предварительной оценке, промышленными предприятиями республики за пять месяцев отгружено товаров собственного производства на сумму 243 млрд рублей, что на 14% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Аграрии Чувашии наращивают производство яиц, мяса и молока. Растет количество посевных площадей. По предварительным расчетам, за январь – май 2025 года произведено 216 тыс. тонн молока (103,6% к январю – маю 2024 года), мяса – 47,7 тыс. тонн (105,2%), яиц – 222,7 млн штук (137,8%). Объем работ в строительстве по предварительным данным за пять месяцев 2025 года составил 24 млрд рублей или 129% к соответствующему периоду 2024 года. За счет всех источников финансирования в этом периоде ожидается ввод в эксплуатацию жилья на 421,9 тыс. кв. метров.

В ходе встречи поговорили также о новом образовательном проекте «Время СВОих». Олег Николаев рассказал Игорю Комарову об участниках первого этапа. «33 человека, лучшие из лучших в Чувашии, большинство из которых имеют по несколько государственных наград за доблесть, прошли комплексную систему отбора», – отметил Глава республики.

Подводя итог личной встрече, Игорь Анатольевич отметил, что Чувашия развивается стабильно. «За первые четыре месяца 2025 года видим рост индекса промышленного производства. 107,4% – это выше, чем в среднем по ПФО и России. За последние несколько лет значительно вырос объем инвестиций в основной капитал. Например, реализуются инвестиционные проекты в сфере производства электротехнических изделий, приборостроения, промышленной техники. Развивается экспорт. Знаю, что в планах выход на восточные рынки через еще один наш регион – Ульяновскую область», – сказал он.

Кстати Во время беседы с полпредом Президента России в ПФО, Глава республики отметил, что на Чебоксарском экономическом форуме было подписано соглашение с банком ПСБ, которое предусматривает поддержку участников специальной военной операции, военных пенсионеров и их семей в открытии собственного дела: от разработки идеи до ее реализации, развития их бизнеса, в том числе на сельских территориях.

Игорь Комаров также провел рабочее совещание по вопросам общественно-политического развития республики, где участники обсудили предстоящие выборы главы региона. «Главное – четкая и прозрачная организация выборов. Все должно быть по закону, открыто и честно. Это основа доверия к результатам и спокойствия в обществе. Важно также обеспечить безопасность всем участникам избирательного процесса. Успех зависит от общей системной, слаженной и скоординированной работы», – подчеркнул полпред.