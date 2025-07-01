Временное ограничение скорости интернета в Чувашии: мера безопасности против беспилотников

Рано утром жители Чувашской Республики столкнулись со значительным снижением скорости мобильного интернета. Как пояснил министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Михаил Степанов в своем телеграм-канале, это была не полная блокировка, а целенаправленное уменьшение пропускной способности до минимальных значений, сопоставимых с технологией 2G.

Причиной таких действий стало введение на территории республики так называемого «режима беспилотной опасности». Как подчеркнул министр, подобные меры предусмотрены федеральным законодательством и являются инструментом защиты населения. «Дроны могут управляться через сотовые сети, поэтому ограничение скорости интернета значительно усложняет их использование и снижает риски для населения», – пояснил Михаил Степанов.

Он также отметил, что операторы связи не информируют абонентов о подобных ограничениях заблаговременно, и это является стандартной практикой. «Операторы не предупреждают о таких ограничениях заранее — это стандартная практика безопасности. Иначе меры защиты потеряют эффективность», – заявил Степанов.

Министр успокоил граждан, заверив, что даже в условиях ограниченного интернета сохранялась возможность экстренной связи: «Но даже при ограничении интернета звонки на номер экстренных служб 112 всегда доступны. Это гарантируется на уровне технических стандартов связи».

К счастью, режим повышенной опасности был оперативно отменен. «Сейчас режим беспилотной опасности отменен. Мобильный интернет полностью восстановлен и работает в штатном режиме», – сообщил Михаил Степанов.

Глава Минцифры Чувашии выразил понимание причиненных неудобств: «Я прекрасно понимаю, что временные ограничения мобильного интернета создали неудобства. Сам весь день на связи и знаю, как важен быстрый интернет». Однако он подчеркнул приоритет безопасности граждан: «Но когда речь идёт о нашей с вами безопасности, приходится идти на такие меры». В завершение министр поблагодарил жителей республики: «Благодарю за терпение и понимание».

Таким образом, временное замедление интернета в Чувашии было превентивной мерой безопасности, направленной на нейтрализацию потенциальной угрозы с использованием беспилотных летательных аппаратов, и носило строго ограниченный по времени характер. Работа мобильной связи полностью восстановлена.