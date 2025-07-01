Травмы на скорости

Подростки очень любят самокаты. Езда с ветерком сама по себе приятна, а еще это способ развить реакцию и координацию. Но часто сами ребята и даже их родители не задумываются, что такой транспорт травмоопасен, и нужно уметь с ним обращаться.

«Поощряйте катание на специализированных площадках или в парках. Объясните, что нужно избегать оживленных улиц, а в дождливую погоду самокаты лучше не использовать — скользко, — обратилась к папам и мамам Екатерина Абызова, врач Республиканского центра общественного здоровья и медпрофилактики, ЛФК и спортивной медицины. — Научите детей основным правилам безопасности: правильно пересекать дороги, избегать резких маневров рядом с пешеходами, держать дистанцию с другими участниками движения».

Самокат должен быть удобным и подходить по размеру, поэтому при его покупке важно учитывать возраст и рост ребенка. Обратите внимание на качество материалов. Перед каждой поездкой проверяйте состояние самоката: работоспособность тормозов, целостность колес и крепление руля, советует специалист. Это поможет избежать непредвиденных ситуаций. Минимизирует риски травм при падении защитное снаряжение — шлем, налокотники, наколенники, световозвращающие элементы. Для такого досуга ребенку подойдет закрытая обувь с хорошей подошвой. «Катание на самокате может приносить радость и пользу детям, если соблюдать меры безопасности», — отметила врач.