Помним каждый метр, помним каждый день

Чувашия передала эстафету символического забега соседнему Татарстану.

Чебоксарцы приняли участие в первом Всероссийском патриотическом забеге «От Победы к Победе!». Горожане преодолели 1418 метров — по числу дней Великой Отечественной войны. Дистанция — как напоминание о цене добытого в боях мира. Финишной точкой стал Вечный огонь у подножия монумента Славы, куда легли алые гвоздики — дань подвигу предков.

Особую торжественность придала церемония: факел с частицей Вечного огня от стен Кремля прибыл в Чебоксары — город трудовой доблести, где ковалось оружие Победы. Его пронесли известные легкоатлеты Сергей Иванов и чемпионка мира и Европы Алина Иванова. Сергей, чей дед прошел три войны, не скрывал эмоций: «Когда нес факел, чувствовал огромную гордость за то, что доверили нести его вместе с Алиной Петровной. И радость от того, что с нами бежали молодые ребята — будущие защитники. Для них подвиг предков — это пример того, как нужно любить и отстаивать свою Родину, защищать, если понадобится».

«Это очень важное, нужное спортивное событие, я уверен, что оно останется в нашей памяти, — обратился к участникам акции министр физической культуры и спорта Чувашии Василий Петров. — Мы чтим память тех, кто защищал нашу страну во время Великой Отечественной войны, о тех, кто положил свою жизнь, чтобы мы с вами жили в мирное время».

Полковник в отставке Станислав Афанасьев, приветствуя участников, напомнил: «Более 208 тысяч граждан Чувашии храбро сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Сотни тысяч жителей республики, как и вся советская страна, самоотверженно трудились ради Победы».

Прозвучала песня ансамбля «Живи и помни», прошла минута молчания, а когда последний бегун коснулся финиша, стало ясно: 1418 метров — не просто цифра. Это мост между «Спасибо!» прошлому и «Помните!» будущему. Эстафета проходит по территории всей России от Москвы до Дальнего Востока, следующим участником акции станет Татарстан.

Баходир Хамраев