Большая перемена для школ

В Чебоксарах обновления ждет каждое третье учебное заведение.

Сегодня столичная школа № 22 имени Героя России Н.Ф. Гаврилова, что по улице Кукшумской, — одна большая стройплощадка. От здания, построенного более сорока лет назад, остались буквально только стены. В марте здесь начался капремонт, и уже в ноябре по планам учебное заведение должно встретить детвору полностью преображенным. И таких школ, где сейчас идут масштабные изменения, в Чувашии 10: три из них — в столице республики.

А в следующем году капремонт ждет сразу 20 школ Чебоксар, на модернизацию которых предусмотрено 4,6 млрд рублей. Объекты держит на контроле партия «Единая Россия», и на днях депутат Госдумы России Алла Салаева проверила, как продвигаются работы.

В школе № 22 — обстановка рабочая. Снаружи здание опутано строительными лесами, внутри все разобрано и демонтировано. На модернизацию учебного заведения из федерального и республиканского бюджетов выделено 236 млн рублей, и пока, по словам директора Надежды Шестаковой, подрядчик «ГлавИнвестСтрой» график выдерживает. Уже заменена кровля, проложены новые инженерные коммуникации, на очереди — отделочные работы. Судя по макету, который представили на первом этаже, школа должна получиться интересной: с современной мебелью и оборудованием, светлыми классами, уютными фойе с зонами отдыха.

По-новому будут выглядеть столовая, танцевальный класс, процедурный кабинет, увеличится площадь знаменитого школьного музея, посвященного Николаю Гаврилову. «Очень хотим, чтобы школа была красивая», — сказала Надежда Шестакова.

Осмотрела Алла Салаева и благоустройство школьной территории. Его завершили в прошлом году, и теперь дети занимаются на оборудованных спортплощадках: играют в волейбол и баскетбол, с пользой проводят время на новеньких тренажерах, гоняют мяч на современном футбольном поле с искусственной травой. К спортивным объектам проложены свежие асфальтовые дорожки, но, как выяснилось, к их качеству есть некоторые вопросы. Парламентарий сразу же взяла их себе на заметку, обратив внимание и на другие детали: ремонт асфальта вокруг школы, необходимое после завершения стройки озеленение и благоустройство. «Деньги на все работы необходимо предусмотреть заранее, — обратилась Алла Салаева к ответственным за этот округ депутатам ЧГСД, — чтобы весной подрядчик сразу приступил к работам. Не должно остаться ощущение, что что-то забыли. Давайте сделаем все, как мы умеем».

Школа № 28 по улице Ашмарина капремонт уже пережила, и теперь здание 60-х годов прошлого века не узнать. Яркий фасад, классы и холлы в светлых тонах, вдохновляющие надписи-мотиваторы на стенах, симпатичные рисунки-фотозоны в коридорах — учиться в такой обстановке, конечно, приятно. Даже результаты стали радовать — школьники подтянулись в учебе. И если к облику здания вопросов нет, то благоустройство школьного двора и стадиона из-за нерадивого подрядчика затянулось. Пока на спортплощадке экскаваторы, перерытая земля и горы песка. Объект доверили другому исполнителю, работа движется и по планам все должно завершиться в августе. По словам Аллы Салаевой, в городе есть еще четыре школы, где с благоустройством затянули, а где-то дополнительные средства требуются на освещение и другие необходимые элементы. Всего же в столице в этом году благоустраиваются территории 10 школ, где уже выполнен капремонт.

В преддверии масштабных строек в обновленную школу № 28 пригласили директоров включенных в программу объектов, а также руководителей учебных заведений, где после модернизации благоустраивают территории. Работа предстоит серьезная — таких объемов еще не было, вопросов много как у педагогов, так и у родителей. Вместе с министром образования республики Дмитрием Захаровым Алла Салаева настроила руководителей школ на важную и ответственную работу.

Еще пять лет назад, как напомнила Алла Салаева, Глава Чувашии Олег Николаев поставил задачу комплексной модернизации школ — вместе со зданиями приводить в порядок и территории. Результаты есть: только за последние годы в республике было отремонтировано 111 школ. Вот и на следующий год средства выделяются внушительные: из 4,6 млрд рублей по поручению Главы Чувашии Олега Николаева почти половину — 2,2 млрд рублей — софинансирует республика. А это значит, капремонт затронет каждую третью школу города. Естественный вопрос — как будет организован учебный процесс? Как отметил министр Дмитрий Захаров, будет сделано все, чтобы свести неудобства к минимуму, но нужна и поддержка самих школ. Например, разъяснять родителям, как будут распределены школьники, чтобы ни у кого не оставалось вопросов. В частности, предполагается, что задействуют новые школы. По словам Аллы Салаевой, важно также, чтобы в школах родители и сами дети имели возможность ознакомиться с дизайн-макетами будущих пространств. Обсуждения, как добавил Дмитрий Захаров, пройдут в каждой школе, а к началу учебного года подготовят эскизы.

Ремонт — явление временное, радость от результата — на долгие годы, справедливо подметили на совещании. Следующая встреча с директорами намечена на 1 августа. Участники обсудят вопросы дополнительного финансирования, чтобы все школы, где ведется благоустройство или капремонт, смогли завершить работы в срок.

Школа № 22 носит имя Героя России Николая Гаврилова. Для оформления интерьеров выбраны бело-синие тона — цвета неба, стихии авиатора.

Фото Валерия Панфилова