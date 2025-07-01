Большая перемена для школ

В Чебоксарах обновления ждет каждое третье учебное заведение.
Сегодня столичная школа № 22 имени Героя России Н.Ф. Гаврилова, что по улице Кукшумской, — одна большая стройплощадка. От здания, построенного более сорока лет назад, остались буквально только стены. В марте здесь начался капремонт, и уже в ноябре по планам учебное заведение должно встретить детвору полностью преображенным. И таких школ, где сейчас идут масштабные изменения, в Чувашии 10: три из них — в столице республики.
А в следующем году капремонт ждет сразу 20 школ Чебоксар, на модернизацию которых предусмотрено 4,6 млрд рублей. Объекты держит на контроле партия «Единая Россия», и на днях депутат Госдумы России Алла Салаева проверила, как продвигаются работы.
В школе № 22 — обстановка рабочая. Снаружи здание опутано строительными лесами, внутри все разобрано и демонтировано. На модернизацию учебного заведения из федерального и республиканского бюджетов выделено 236 млн рублей, и пока, по словам директора Надежды Шестаковой, подрядчик «ГлавИнвестСтрой» график выдерживает. Уже заменена кровля, проложены новые инженерные коммуникации, на очереди — отделочные работы. Судя по макету, который представили на первом этаже, школа должна получиться интересной: с современной мебелью и оборудованием, светлыми классами, уютными фойе с зонами отдыха.
По-новому будут выглядеть столовая, танцевальный класс, процедурный кабинет, увеличится площадь знаменитого школьного музея, посвященного Николаю Гаврилову. «Очень хотим, чтобы школа была красивая», — сказала Надежда Шестакова.
Осмотрела Алла Салаева и благоустройство школьной территории. Его завершили в прошлом году, и теперь дети занимаются на оборудованных спортплощадках: играют в волейбол и баскетбол, с пользой проводят время на новеньких тренажерах, гоняют мяч на современном футбольном поле с искусственной травой. К спортивным объектам проложены свежие асфальтовые дорожки, но, как выяснилось, к их качеству есть некоторые вопросы. Парламентарий сразу же взяла их себе на заметку, обратив внимание и на другие детали: ремонт асфальта вокруг школы, необходимое после завершения стройки озеленение и благоустройство. «Деньги на все работы необходимо предусмотреть заранее, — обратилась Алла Салаева к ответственным за этот округ депутатам ЧГСД, — чтобы весной подрядчик сразу приступил к работам. Не должно остаться ощущение, что что-то забыли. Давайте сделаем все, как мы умеем».
Школа № 28 по улице Ашмарина капремонт уже пережила, и теперь здание 60-х годов прошлого века не узнать. Яркий фасад, классы и холлы в светлых тонах, вдохновляющие надписи-мотиваторы на стенах, симпатичные рисунки-фотозоны в коридорах — учиться в такой обстановке, конечно, приятно. Даже результаты стали радовать — школьники подтянулись в учебе. И если к облику здания вопросов нет, то благоустройство школьного двора и стадиона из-за нерадивого подрядчика затянулось. Пока на спортплощадке экскаваторы, перерытая земля и горы песка. Объект доверили другому исполнителю, работа движется и по планам все должно завершиться в августе. По словам Аллы Салаевой, в городе есть еще четыре школы, где с благоустройством затянули, а где-то дополнительные средства требуются на освещение и другие необходимые элементы. Всего же в столице в этом году благоустраиваются территории 10 школ, где уже выполнен капремонт.
В преддверии масштабных строек в обновленную школу № 28 пригласили директоров включенных в программу объектов, а также руководителей учебных заведений, где после модернизации благоустраивают территории. Работа предстоит серьезная — таких объемов еще не было, вопросов много как у педагогов, так и у родителей. Вместе с министром образования республики Дмитрием Захаровым Алла Салаева настроила руководителей школ на важную и ответственную работу.
Еще пять лет назад, как напомнила Алла Салаева, Глава Чувашии Олег Николаев поставил задачу комплексной модернизации школ — вместе со зданиями приводить в порядок и территории. Результаты есть: только за последние годы в республике было отремонтировано 111 школ. Вот и на следующий год средства выделяются внушительные: из 4,6 млрд рублей по поручению Главы Чувашии Олега Николаева почти половину — 2,2 млрд рублей — софинансирует республика. А это значит, капремонт затронет каждую третью школу города. Естественный вопрос — как будет организован учебный процесс? Как отметил министр Дмитрий Захаров, будет сделано все, чтобы свести неудобства к минимуму, но нужна и поддержка самих школ. Например, разъяснять родителям, как будут распределены школьники, чтобы ни у кого не оставалось вопросов. В частности, предполагается, что задействуют новые школы. По словам Аллы Салаевой, важно также, чтобы в школах родители и сами дети имели возможность ознакомиться с дизайн-макетами будущих пространств. Обсуждения, как добавил Дмитрий Захаров, пройдут в каждой школе, а к началу учебного года подготовят эскизы.
Ремонт — явление временное, радость от результата — на долгие годы, справедливо подметили на совещании. Следующая встреча с директорами намечена на 1 августа. Участники обсудят вопросы дополнительного финансирования, чтобы все школы, где ведется благоустройство или капремонт, смогли завершить работы в срок.
Школа № 22 носит имя Героя России Николая Гаврилова. Для оформления интерьеров выбраны бело-синие тона — цвета неба, стихии авиатора.
Фото Валерия Панфилова
ДОСЛОВНО
АЛЛА САЛАЕВА,
депутат Госдумы России:
«Сегодня образовательная система переживает большую трансформацию — за всю историю такого количества школ, которые «встают» на комплексную модернизацию, не было. Десять школ уже отремонтированы, в следующем году капремонт начинают 20 школ — таким образом, каждое третье учебное заведение в Чебоксарах будет полностью модернизировано «под ключ». Это изменения последних пяти лет, когда Глава Чувашии Олег Николаев стал руководить регионом. Поддержка, которую ощущает система образования города Чебоксары, конечно, беспрецедентна. Программа «Единой России» по капитальному ремонту школ до 2030 года, поддержанная Президентом России, дает большую надежду на то, что все образовательные заведения города и республики будут приведены в соответствие с современными требованиями».
ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ,
министр образования Чувашии:
«Из сорока школ, которые будут капитально отремонтированы в 2026 году, 20 — в Чебоксарах. Очень важная задача стоит перед администрацией города, чтобы грамотно организовать учебный процесс — распределить детей по близлежащим учреждениям, чтобы этот процесс ни в коем случае не прерывался. Понимаем, что будут неудобства, но главное — школа серьезно обновится. По большому счету в школе станет теплее, светлее, красивее, уютнее. Сами дети разработают макеты пространств, в которых им захочется находиться. Мы пользуемся возможностью, которую нам сегодня предоставляет федеральное правительство — по поручению Президента средства направляются на ремонт школ страны. Надо отметить, что Чувашия — один из передовых регионов России, максимально использующих этот ресурс».