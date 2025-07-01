Футболисты из Новочебоксарска отправятся на «Белые ночи»

Новочебоксарский «Бокс» представит Чувашию на всероссийском турнире по мини-футболу (6х6) «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Команда выиграла региональный этап, набрав в 10 матчах 25 очков. На один балл «Бокс» опередил соперников из чебоксарского «УПИ». В топ-3 также вошла «LAVA» (село Норваш-Шигали) — 22 очка. Самым ценным игроком признан Владимир Кириллов («LAVA»). Турнир «Белые ночи» пройдет с 18 по 20 июля с участием 48 команд из различных регионов России. В прошлом году «Бокс» также выступил на этом турнире, откуда выбыл в шаге от 1/8 финала.