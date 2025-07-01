ВЛАДИМИР РОМАНОВ,

начальник Госавтоинспекции Чувашии:

«Дорогие коллеги, ветераны службы, жители республики! Сердечно поздравляю вас с 89-летием Госавтоинспекции России! Чувашская ГАИ подходит к дню создания Госавтоинспекции с конкретными результатами.

За 6 месяцев 2025 года нам удалось снизить количество ДТП почти на 5%, а число пострадавших — более чем на 17%. Наезды на пешеходов сократились почти на 20%. Активная работа позволила за 5 месяцев задержать порядка 1500 водителей-нарушителей, установить свыше 300 разыскиваемых авто и отстранить от управления более 1500 нетрезвых граждан. Мы всегда на виду, и это огромная ответственность. От всей души желаю каждому сотруднику крепкого здоровья, благополучия и безопасной службы. Особая благодарность ветеранам — нашим наставникам. Низкий поклон и вечная память павшим героям, не пощадившим жизни в борьбе с преступностью. Искренне признателен семьям сотрудников за их терпение и поддержку! Особо отмечу самоотверженную работу личного состава в зоне СВО, приграничье и новых регионах, где ГАИ одной из первых начала предоставлять населению жизненно важные услуги. Пусть на дорогах царит порядок, а каждый участник движения видит в инспекторе помощника и друга! С праздником!»