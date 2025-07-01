Стартовала регистрация на федеральную образовательную программу «Код будущего. Искусственный интеллект». Пройти курсы могут учащиеся 8–11 классов и студенты колледжей, не участвовавшие ранее в проекте.

Обучение организовано онлайн и бесплатно в рамках национального проекта «Экономика данных». В 2025 году оно доступно для 75 тыс. человек по всей стране.

В программе — курсы от Московского физико-технического института, компаний «Яндекс», «Цифриум» и «Школа программистов», 54 академических часа теории и практики, доступ к знаниям в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения и Python (высокоуровневый язык программирования. — Прим. ред.).

«Развитие цифровых компетенций — это инвестиция в будущее региона. Благодаря проекту «Код будущего» у наших школьников и студентов есть реальная возможность сделать первые шаги в сфере ИИ и получить навыки, которые востребованы уже сегодня», — отметил министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Степанов.

Основной набор на курсы по языкам программирования начнется в августе. Выпускники направления «Искусственный интеллект» смогут участвовать в этом наборе и выбрать профессиональные курсы. Записаться на обучение можно через портал «Госуслуги».