Цифровой полис ОМС. Возможности электронных сервисов

Обращаясь в поликлинику, большинство из нас по заведенному порядку предъявляет полис ОМС. У одних это пластиковая карточка, у других — бумажный бланк. И то, и другое можно потерять, повредить или просто забыть дома. Что тогда делать? Законодательно закреплено, что обращение за медпомощью возможно или по полису ОМС, или по документу, удостоверяющему личность (для взрослых это, как правило, паспорт; для детей до 14 лет — свидетельство о рождении).

Да и медработникам пока еще привычнее вести прием пациентов при наличии материального полиса. Но для его предъявления сегодня уже необязательно иметь документ на руках! В России набирает обороты оформление цифровых полисов ОМС. В связи с этим полисы на бланках (пластиковые и бумажные) уже не выдаются.

Что важно знать пациентам? Какие возможности открывают современные электронные сервисы в области ОМС? Как получить цифровой полис и какую силу имеют ранее выданные документы? Рассмотрим данные вопросы.

На сегодня в России из 146 миллионов застрахованных в системе ОМС граждан более 23 миллионов имеют полис ОМС в цифровом формате. Оформление такого документа началось с 1 декабря 2022 года. Цифровой полис выглядит как индивидуальный штрих-код, его можно увидеть в Личном кабинете на портале Госуслуг.

Это пригодится: как сформировать цифровой полис ОМС

Если у вас, как застрахованного в системе ОМС, есть пластиковый или бумажный полис, то ваш цифровой полис уже сформирован в Едином регистре застрахованных лиц — базе персональных данных граждан, которую ведет Федеральный фонд ОМС.

Чтобы штрих-код появился в Личном кабинете на портале Госуслуг, войдя в раздел «Документы» и далее в рубрику «Здоровье», достаточно выполнить несколько простых действий. Сервис доступен для граждан, имеющих подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг и давших согласие на предоставление данных из фонда ОМС, выбрав соответствующий пункт в Личном кабинете.

Если у вас в Личном кабинете уже был указан номер пластикового или бумажного полиса, то цифровой документ загрузится автоматически. Вы его сразу увидите в виде штрих-кода. Если номер полиса отсутствует, то получить сведения о нем можно посредством функции запроса. После того, как номер полиса появится, штрих-код загрузится автоматически.

Детям, рожденным после 1 декабря 2022 года, цифровые полисы оформляются автоматически — на основе данных свидетельства о рождении, которые поступают из органов ЗАГС по каналам межведомственного электронного взаимодействия. Полис малыша в виде штрих-кода появляется в Личном кабинете одного из родителей на Госуслугах. После этого взрослому нужно самостоятельно выбрать страховую медицинскую организацию и поликлинику, к которой будет прикреплен ребенок для получения медицинской помощи.

Просто, быстро и удобно: возможности электронных сервисов

В своем Личном кабинете на портале Госуслуг вы можете найти важные данные, которые пригодятся при получении медпомощи по ОМС. Кроме номера полиса это название страховой медицинской организации, в которой вы застрахованы, телефон ее «горячей линии» либо колл-центра, а также данные поликлиники, к которой вы прикреплены.

Цифровой полис дает весомые преимущества. Не выходя из дома, онлайн можно решить несколько задач:

Если вы переезжаете жить в другой регион, нужно обновить данные. Для этого можно воспользоваться функцией «Сменить регион страхования» в разделе «Управление полисом ОМС» на портале или в мобильном приложении Госуслуг.

Также можно онлайн поменять страховую медицинскую компанию. Соответствующий пункт вы найдете в том же разделе «Управление полисом ОМС». Пациент может воспользоваться правом смены страховщика раз в год, до 1 ноября. А при переезде в новый регион — в любое время.

При необходимости в Личном кабинете на портале Госуслуг можно приостановить (например, военнослужащим и приравненным к ним категориям) или возобновить действие полиса ОМС.

Кроме того, благодаря цифровизации ОМС у пациента есть возможность через портал Госуслуг прикрепиться к поликлинике. Выбор медицинской организации и подача заявления о прикреплении доступны в разделе «Здоровье». Напомним, менять поликлинику можно раз в год (за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания гражданина).

Проверьте свои данные

Иногда по запросу на портале Госуслуг гражданин не может получить номер своего полиса и сформировать цифровой. Почему это происходит и что делать в таком случае? Чаще всего причина — старые документы либо их отсутствие. Дело в том, что до 2010 года законодательство не требовало для страхования в системе ОМС предъявлять паспортные данные, СНИЛС, указывать место проживания и т.д. В 2010 году был принят новый закон об обязательном медицинском страховании, который гарантировал россиянам действие полиса ОМС на территории всей страны, что привело к решению о введении полиса нового единого образца. Начался процесс постепенной замены старых документов. Но по разным причинам он затронул не всех граждан. Например, кто-то попросту долгое время не соприкасался с государственной медициной и поэтому полис не обновил.

Тем временем в стране был создан и заработал федеральный Единый регистр застрахованных лиц, в автоматическом режиме взаимодействующий с МВД, Социальным фондом, Единым регистром населения (ЕРН), органами ЗАГС. В результате граждане избавлены от сбора различных справок и хождения по инстанциям, все больше вопросов решается ведомствами быстро и в упрощенном порядке, онлайн. Но в некоторых случаях из-за устаревших данных или изменения сведений, о которых граждане вовремя не сообщили еще при старых правилах документооборота, сейчас возникают «несостыковки». И автоматизированные системы обработки информации могут не распознать, что речь идет об одном и том же человеке.

Если вы столкнулись со сложностями при получении цифрового полиса, можно через портал Госуслуг обратиться в свою страховую организацию (если помните ее название) или в Территориальный фонд ОМС Чувашской Республики. При необходимости будут подключены и другие ведомства.

Совет всем, кто давно не обращался за медпомощью по ОМС и не пользовался полисом: загляните в свой профиль на портале Госуслуг и проверьте данные в разделе «Здоровье» — есть ли электронный штрих-код, соответствуют ли номер и другие сведения полису на бумажном или пластиковом носителе. Если найдете ошибки, сообщите о них через форму обратной связи (там же, в Личном кабинете).

На заметку

По правилам медицинская организация обязана проверять действительность полиса ОМС пациента в Едином регистре застрахованных лиц. В случае возникновения трудностей с идентификацией, вы можете связаться со своей страховой медицинской компанией по бесплатному номеру телефона:

АО «Чувашская медицинская страховая компания» — 8 800 20 19 546;

АО «Страховая компания «Чувашия-Мед» — 8 800 25 00 226.

Что ждет тех, у кого нет цифрового полиса

Ранее выданные пластиковые и бумажные полисы ОМС не теряют силу. На сегодня законодательством предусмотрено их бессрочное действие. При этом если такие полисы утеряны, изменились данные гражданина и т. д., то документы на бланках не восстанавливаются — вместо них оформляется цифровой полис. Оформить цифровой полис можно не только на портале Госуслуг, но и при обращении в страховую медицинскую организацию. При желании человек может получить бумажную выписку из Единого регистра застрахованных лиц и предъявлять ее при обращении в медицинские организации. Напоминаем, для получения медпомощи по ОМС также можно предъявлять документ, удостоверяющий личность.

Ульяна Пчелкина,

ТФОМС Чувашской Республики

При подготовке публикации использован материал из интервью заместителя председателя Федерального фонда ОМС Ю.В. Булавской издательству «Комсомольская правда» / сетевое издание АО «ИД «Комсомольская правда».