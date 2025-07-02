Прелюдия к Всемирным играм

Чувашия полностью готова к проведению межрегионального турнира по керешу на праздновании Акатуя в Москве. Об этом журналистам на брифинге сообщил министр спорта республики Василий Петров. Состязания по чувашской национальной борьбе пройдут 6 июля на ВДНХ.

Осталось уладить технические формальности: привезти в Москву оборудование, инвентарь и, конечно же, кубки и медали. Трофеи эти были презентованы и на брифинге: они выполнены в цветах чувашского флага и с элементами национальной вышивки. На вершинах кубков размещены фигурки борцов.

Призовой фонд турнира по керешу в Москве составит более 500 тыс. рублей. Победители получат сертификаты на 70 тыс. рублей, серебряные призеры — на 40 тыс., бронзовые — на 30 тыс. Эти награды триумфаторы увезут с осознанием того, что осенью им предстоит участвовать во Вторых Всемирных играх национальных видов спорта. Международные старты пройдут в Чувашии с 5 по 12 октября этого года. Соревнование по керешу называют прелюдией к этим Играм, по его итогам отберут и участников.

«Турнир прошлого года прошел ярко и масштабно, собрав на территории ВДНХ истинных ценителей борьбы из разных регионов страны. Не менее интересной и насыщенной будет программа и в этом году с профессиональным ведущим, опытными спортивными арбитрами и самое главное — сильнейшими атлетами из разных уголков страны», — заверил Петров.

Заявки на участие в турнире по керешу в этом году подали свыше 50 спортсменов из Москвы, Московской, Ульяновской, Самарской областей, республик Татарстан, Башкортостан, Дагестан, Карачаево-Черкесии. Данные неокончательные: организаторы готовы допустить и других желающих.

«Хочется, чтобы в Москве 6 июля запомнились не только песни и еда, но и огромный спортивной праздник, на который соберется достаточно много москвичей. Судя по прошлому и позапрошлому году, интерес к этой борьбе огромен. Многие зададутся вопросом, а зачем ехать в Москву? Наша диаспора в столице России очень большая, вы увидите, как люди объединяются. Даже не зная друг друга, они массово пели чувашские песни. Пробивало до слез», — сказал Владислав Кондратьев, руководитель компании «Влад и КО», приложившей руку к изготовлению наград.

Обслуживать поединки ВДНХ будут пока только судьи из Чувашии. Но Василий Петров пообещал объективное судейство, в схватках победят сильнейшие борцы. Со временем начнут привлекать и рефери из других субъектов РФ — как только они пройдут судейские семинары и получат квалификацию.

«Мы уверены, что за ближайшие пять лет число регионов, которые будут принимать у себя соревнования, вырастет. И Вторые Всемирные игры дадут новый импульс. Надеюсь, выйдем на просторы других стран. В первую очередь ближнего зарубежья, где активно развивается поясная борьба», — сказал министр Петров.

Руководитель ведомства, кстати, анонсировал, что национальная борьба керешу как дисциплина войдет в состав Федерации поясной борьбы России.

Дословно

ГЕННАДИЙ ЕГОРОВ,

президент Федерации керешу Чувашии:

«Отделения керешу открыты во всех муниципалитетах республики, на сегодня в Чувашии этим видом спорта занимаются более 500 ребят. Федерация керешу прикладывает все усилия для популяризации национальной борьбы, привлечения молодежи и повышения мастерства наших спортсменов».

Перспективы у керешу большие. Ожидается, что через несколько лет Чувашия будет проводить по десять соревнований в этом виде спорта в год. В 2025-м у нас прошли чемпионат, первенство и Кубок Чувашии по керешу.

Также республика будет помогать развивать керешу и в других регионах. Так, Федерация керешу Чувашии собирается плотно взаимодействовать с диаспорами, оказывать методическую, консультационную помощь, проводить судейские семинары, чтобы избежать двойных трактовок.

Керешу набирает популярность не только в Чувашии, но и в других регионах России. Есть планы вывести его и на просторы зарубежья. Фото cap.ru