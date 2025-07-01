Офтальмологи приехали на завод

Более 60 сотрудников АО «ЧЭАЗ» на рабочем месте бесплатно прошли обследование на мобильном диагностическом комплексе МНТК «Микрохирургия глаза».

Обследование включало в себя измерение остроты зрения, внутриглазного давления, оценку состояния роговицы, определение аномалии рефракции. Также можно было получить консультацию офтальмохирурга, узнать про лазерную коррекцию зрения и правильный подбор очков. Оборудование мобильного комплекса позволяет выявить на ранних стадиях такие заболевания как катаракта и глаукома, уточняет пресс-служба Минздрава Чувашии.

«ЧЭАЗ и МНТК «Микрохирургия глаза» связывают особые отношения, — рассказала председатель профкома предприятия Татьяна Мазикова. — В 1959 году Святослав Федоров, работавший тогда в Чебоксарах, обратился к Семену Мильману, слесарю Чебоксарского электроаппаратного завода, с просьбой изготовить искусственные хрусталики. Мильман, используя пластмассу, сделал пресс-формы для будущих хрусталиков. Получается, что успешная операция стала возможной, в том числе и благодаря умелым рукам электроаппаратчика».

Диагностика показала, что основная проблема среди обследованных — синдром сухого глаза. Это связано как с работой за компьютером, так и с возрастными изменениями. Врачи порекомендовали проходить офтальмологическое обследование раз в год для своевременного выявления более серьезных патологий зрения.

Социальная акция приурочена к важной дате в истории офтальмологии. 5 июля 2025 года исполняется 65 лет с момента первой в СССР успешной операции по имплантации искусственного хрусталика. Фото cap.ru