ВЛАДИМИР СТЕПАНОВ,

заместитель Председателя Кабинета министров Чувашской Республики:

«В ходе приемной кампании в вузы абитуриентам помогут знаки отличия комплекса ГТО — они дают дополнительные баллы к итоговой сумме результатов ЕГЭ. Дополнительные баллы можно получить не только за золотой знак отличия, но и за серебряный и бронзовый. Количество дополнительных баллов определяет каждый вуз отдельно. Если на момент работы приемной комиссии знак и удостоверение не получены абитуриентом, то можно воспользоваться выпиской из приказа. Ее можно получить в Минспорта Чувашии, позвонив по телефону 56-52-54. Напомню, что на сегодняшний день в муниципалитетах республики созданы 23 площадки для подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО. По поручению Главы Чувашии Олега Николаева в 2025-2027 годах появятся еще 14 таких площадок».