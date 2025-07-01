Кружки скоро переедут

В центре села Хормалы Ибресинского округа активно работают каменщики — здесь завершается строительство здания Дома культуры.

Внутри будут оборудованы вестибюль, фойе, гардероб, актовый зал на 150 мест, кабинеты. Сейчас сельский Дом культуры располагается в деревянном помещении 1957 года постройки. Он очень популярен у местных жителей — всего в учреждении функционируют 11 кружков самодеятельного народного творчества.

В ближайшее время подрядчику предстоит заняться монтажом инженерных коммуникаций, в том числе блочно-модульной котельной. График предстоящих работ был обсужден в ходе недавнего выездного совещания, которое провел на объекте глава муниципалитета Игорь Семенов. Речь шла и о благоустройстве территории: к устройству дорожного покрытия, ограждению и озеленению планируется приступить через месяц.

Напомним, строительство Дома культуры в Хормалах началось в конце прошлого года в рамках национального проекта «Культура».

Фото сap.ru