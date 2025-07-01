Приехали в Чебоксары за рекордами

С каждым годом увеличивается количество крупных турниров для профессиональных спортсменов с ограниченными возможностями, которые проходят в Чувашии. Только в июне столица республики уже приняла чемпионат России по дзюдо и Кубок страны по самбо среди лиц с нарушением зрения. А на минувшей неделе на стадионе «Олимпийский» состоялись Кубки России по ПОДА и спорту слепых в дисциплине «легкая атлетика», объединенные под эгидой «Кубка чемпионов по параатлетике — 2025».

Львиная доля спортсменов приезжала в Чебоксары для участия в состязаниях в разные годы. Поэтому они были знакомы с хорошими условиями, которые созданы на «Олимпийском». Кстати, всего более 300 атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения из сорока регионов страны сражались за медали в разных дисциплинах.

Конечно, за первые два дня состязаний участники разыграли большинство комплектов наград. Но напоследок организаторы запланировали интересные виды программы, в которых вопрос о победителе решался буквально за считанные метры до финишной черты. Кроме того, в заключительный день погода преподнесла свой «подарок» — по ходу соревнований шел сильный ливень.

В рамках Кубка России среди слепых и слабовидящих отлично себя проявили воспитанники заслуженного тренера Чувашии Алексея Александрова. Одна из подопечных Алексея Мефодьевича, Надежда Яковлева, сражалась за победу на спринтерской 200-метровке в классе T12. Кстати, она выступала в паре с Артуром Михайловым, который бежал в роли гида (человека, привязанного к руке спортсмена для правильного направления. — Прим. ред.). В итоге слаженный дуэт занял второе место. После финиша Надежда призналась, что из-за холодной по летним меркам погоды она даже успела замерзнуть во время финала. Также параатлетка подчеркнула, что сейчас спорт для нее — это главное занятие в жизни, благодаря которому она продолжает развиваться и самореализовываться. Стоит сказать, что Надежда завоевала серебряную медаль также на дистанции 400 метров.

В свою очередь, уже упомянутый Артур Михайлов трижды поднимался на пьедестал почета Кубка страны. Помимо «серебра» в паре с Надеждой Яковлевой 19-летний перспективный представитель Чувашии занял второе место на дистанции 1500 метров, а еще стал чемпионом на 400-метровке с личным рекордом. К слову, Артуру совсем чуть-чуть не хватило до выполнения норматива мастера спорта международного класса.

«Я собой очень доволен — за нынешние старты могу поставить твердую пятерку. Этот сезон для меня получается прорывным, — поделился впечатлениями Артур Михайлов. — Я мечтаю поехать на Паралимпиаду, чемпионаты Европы и мира. Хочется участвовать в международных стартах. Я чувствую, что готов навязать конкуренцию лучшим — с каждым годом становлюсь сильнее».

Кстати, Артур успевает совмещать спортивную карьеру с углубленным изучением английского языка. Вообще на дорожках и секторах «Олимпийского» выступали невероятно разносторонние люди. Например, представитель Москвы Саид Саидов участвовал в конкурсе комментаторов, организованном федеральным телеканалом «Матч ТВ». На нынешнем Кубке России Саид в перерывах между своими забегами помогал вести репортаж в роли сокомментатора известному журналисту Максиму Логе.

К слову, в качестве спортсмена Саид Саидов не уехал из Чувашии с пустыми руками — представитель Москвы занял второе место на спринтерской 100-метровке в классе T13. «Мне нравится выступать на дорожке «Олимпийского» — она бегущая, твердая, — обратил внимание Саид Саидов. — Всегда приятно приезжать в Чебоксары — время, проведенное здесь, вспоминаю с теплотой. Город очень красивый — мне нравится гулять по набережной».

Также многие именитые атлеты участвовали в Кубке России среди спортсменов с ПОДА. Среди них — трехкратная паралимпийская чемпионка Елена Иванова, которая долгие годы представляла Чувашию. Сейчас она защищает цвета Ростовской области, но при этом каждый год приезжает в Чебоксары словно к себе домой. 37-летняя параатлетка завоевала два «серебра» в классе T36 на дистанции 100 и 200 метров. «Я довольна физической формой на первом старте в сезоне, — призналась Елена Иванова. — Я тренируюсь, не бросаю спорт, ищу мотивацию расти дальше. Сейчас у меня не такие возможности, как в былые годы, но продолжаю заниматься любимым делом».

В свою очередь, в классе T64 золотой хет-трик оформил Петр Михальков из Нижегородской области. Он одержал победы на дистанции 100 и 200 метров, а также стал чемпионом в прыжках в длину, попутно обновив свой же рекорд России, который теперь равняется 7,34 метра. В интервью корреспонденту «СЧ» параатлет отметил, что главные старты еще впереди. «В этом году поздно сезон начался, поэтому мы ведем подготовку с корректировкой на чемпионат мира, который пройдет в конце сентября в Индии», — сообщил Петр Михальков.

Напомним, что в июле в Чебоксарах снова запланированы ключевые старты. Так, с 11 по 14 июля на стадионе «Олимпийский» состоится чемпионат России среди лиц с ПОДА в дисциплине «легкая атлетика», а с 15 по 19 июля — аналогичный турнир для спортсменов с нарушением зрения.

Многим спортсменам удалось улучшить личные рекорды во время соревнований на стадионе «Олимпийский».

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