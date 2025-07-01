Сельчане показали свою силу

Команда Чебоксарского муниципального округа представит Чувашию на Всероссийском марафоне «Земля спорта».

Региональный этап состоялся в рамках празднования Дня республики в городе Ядрине на стадионе «Труд». Всего выступили 19 команд. Второе место заняли хозяева площадки, а третье — поклонники активного образа жизни Цивильского округа.

Участники марафона мерились силами в таких дисциплинах, как сдача ГТО, семейные эстафеты, волейбол, мини-футбол, лапта. Особенно зрелищным стало испытание «Силовой экстрим», где сельчанам предстояло кантовать покрышку на 25 метров и буксировать транспорт весом 2,5 тонны на 10 метров. Абсолютным победителем в этом испытании стал поречанин Максим Гаранин.

Проект «Земля спорта» реализуется Министерством сельского хозяйства РФ и проводится в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Максим Гаранин из Порецкого округа не оставил шансов соперникам. Фото vk.com/porezkmo