Справки о доходах не понадобятся

Кабинет министров Чувашии принял новый порядок заключения социальных контрактов. Нововведения призваны сделать механизм поддержки малоимущих семей более гибким и удобным.

Так, упрощена процедура заключения соцконтракта. Теперь гражданам, официально зарегистрированным как малоимущие, не нужно будет предоставлять справки о доходах. Появилась возможность доработки соцконтракта, программы социальной адаптации и прилагаемых к ней материалов, а также бизнес-плана (сметы расходов), и представления их на повторное рассмотрение в межведомственную комиссию в срок до пяти рабочих дней. Ранее в подобных случаях выносился отказ.

Участники программы смогут изменять вид деятельности своего контракта и согласовывать новые планы без необходимости заново подавать заявление и проходить проверку доходов. Размер денежной компенсации на стажировку при поиске работы будет индексироваться автоматически с учетом роста минимальной заработной платы.

Среди новшеств — сокращение сроков представления заявителем недостающих документов (сведений) с 10-ти до пяти рабочих дней со дня регистрации заявления. Кроме того, межведомственная комиссия получит больше полномочий для контроля реализации проектов заявителей, включая право отклонять контракты и требовать их доработки.

За пять лет существования программы свыше 75 тыс. жителей Чувашии воспользовались поддержкой государства, более 60% из них смогли выбраться из состояния бедности. В 2025 году ожидается оформление более 4,5 тыс. договоров, общий объем финансирования увеличится в два с половиной раза, достигнув отметки почти в миллиард рублей, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.