В мае в Чувашии подорожали услуги и подешевели товары

Годовая инфляция в России в мае продолжила снижаться, но осталась заметно выше цели. Банк России намерен вернуть инфляцию к 4% в 2026 году и удерживать вблизи этого уровня в дальнейшем. Это потребует достаточно длительного сохранения высоких ставок в экономике.

В Чувашии в мае цены, по данным Росстата, увеличились на 0,12% к апрелю. Годовая инфляция снизилась и составила 11,90%. И это все еще выше, чем в целом по стране (9,88%). Если конкретизировать ситуацию, то в мае подорожали услуги. А вот цены на продукты питания и непродовольственные товары опустились. При этом годовые приросты стоимости продуктов и услуг в этом месяце оставались высокими, в то время как непродовольственные товары за 12 месяцев подорожали значительно меньше. С исключением сезонности цены в мае росли медленнее, чем в апреле. Это связано с охлаждением спроса на отдельные виды товаров, а также с удешевлением импорта из-за укрепления рубля.