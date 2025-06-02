Послужат республике и стране

Сегодня в Чувашии начинает работу региональный этап новой образовательной программы «Время СВОих». Она реализуется синхронно с федеральной президентской программой «Время героев» и нацелена на системную подготовку бойцов специальной военной операции, готовых применить свои качества и опыт в мирной жизни — на службе государству. Участниками первой волны станут более 30 человек, прошедших предварительное тестирование и собеседования. Обучение будет проходить по утвержденной программе, в которой особое внимание уделят формированию управленческих компетенций и развитию личностного потенциала. В Чувашии надеются, что «Время СВОих» даст региону новых и сильных лидеров. Все, кто вошел в резерв программы, по завершении своей миссии на СВО приступят к очному обучению и последующему трудоустройству.