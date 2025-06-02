Медицина стала еще ближе к жителям республики

Если пациент не идёт к доктору

Большой белый шатер возле здания универмага «Шупашкар» в Чебоксарах был заметен издалека. Установленные рядом штендеры подсказывали: здесь в День республики развернулась одна из площадок проекта Главы Чувашии Олега Николаева «Шаг к здоровью». Прием вели специалисты Городской клинической больницы № 1 и республиканского Центра СПИД.

Михаил Александрович посетил шатер одним из первых. «Шел на рынок, увидел, что врачи работают, решил провериться», — рассказал мужчина, признавшись, что не был в поликлинике 15 лет. Специалисты диагностировали у него артериальную гипертонию. Врач-терапевт сделала назначения по медикаментозному лечению, дала рекомендации, рассказала о необходимости соблюдения физической активности, здорового образа жизни.

«Как раз планировала на днях пройти диспансеризацию в поликлинике, теперь все здесь прошла. Очень удобно», — поделилась впечатлениями другая участница акции, Галина Викторовна, живущая неподалеку от «Шупашкара».

Поток таких же желающих проверить свое здоровье нарастал. Всем хотелось воспользоваться возможностью измерить артериальное и внутриглазное давление, рост, вес, уровень холестерина и глюкозы в крови, рассчитать индекс массы тела. Здесь же вели прием терапевт, дерматолог, педиатр, проводили консультации специалисты по правильному питанию и здоровому образу жизни. Работали расторопно — выслушивали жалобы пациентов, фиксировали объективные данные, записывали рекомендации в специальной книжке, которая выдавалась каждому участнику проекта.

Рядом с шатром расположились специализированные автомобили на базе автобусов: тест-мобиль Центра СПИД Чувашии и маммограф на колесах. В ежедневной рутине не всегда удается найти время дойти до специализированного учреждения, а здесь доктора и аппаратура для проверки здоровья сами приезжают, можно сказать, «на дом».

Всего за шесть часов работы мобильного пункта здоровья на площадке у «Шупашкара» прошли обследование и получили консультации специалистов 305 горожан, 65 женщин воспользовались возможностью пройти маммографию, 198 человек сдали тест на ВИЧ.

Елена Буинцева ведет здоровый образ жизни. Диета, физические нагрузки и прогулки на природе, позитивный настрой — все, что нужно, чтобы чувствовать себя в отличной форме. Площадка проекта «Шаг к здоровью» расположилась прямо рядом с местом ее работы — как упустить такую возможность?! Елена проверила давление и холестерин, получила консультацию специалистов, сдала экспресс-тест на ВИЧ. «Знать свой ВИЧ-статус — это значит быть уверенной в своем здоровье, в здоровье своих близких», — утверждает Елена.

Кстати, как уточнили специалисты, даже если исследования покажут наличие вируса иммунодефицита человека в организме, это не повод отчаиваться, а возможность начать своевременное лечение. При соответствующей терапии развитие вируса подавляется, и пациент ведет вполне нормальный образ жизни, главное — не потерять время. В ходе акции трех человек, по показаниям которых появились сомнения, пригласили в Центр СПИД Чувашии для более глубоких исследований и консультации.

«Решаем задачу, поставленную Президентом страны по увеличению продолжительности жизни и укреплению здоровья населения — запустили новый важный проект «Шаг к здоровью», — прокомментировал в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев. — Наша основная цель — сделать медицину доступной и близкой к каждому жителю республики, вне зависимости от его места проживания, с максимальным удобством, вплоть до обслуживания на дому. Мы стремимся проактивно решать проблемы со здоровьем, чтобы вовремя выявлять и предотвращать болезни».

Цифры

2504 жителя республики смогли проверить свое здоровье рядом с домом в первый день работы нового проекта Главы Чувашии Олега Николаева «Шаг к здоровью». «Пункты здоровья» и мобильные ФАПы 24 июня действовали на 15 площадках в 14 муниципальных округах.

Василий Григорьев