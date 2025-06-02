В особой экономической зоне «Новочебоксарск» запущена новая подстанция

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Вчера активировали подстанцию «Технопарк» в ОЭЗ «Новочебоксарск». Запустили ее Глава Чувашии Олег Николаев и генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов.

Ввод энергообъекта обеспечит резидентов ОЭЗ стабильностью энергоснабжения промышленных площадок, минимизирует риски сбоев, тем самым позволит строить новые производства и увеличивать объем выпускаемой продукции. Здесь установлено современное исключительно отечественное оборудование, в том числе выпущенное в республике.

Сумма инвестиций в проект превысила 1 млрд рублей.

Подробнее о запуске подстанции читайте в следующем номере газеты.

Опубликовано: 24 июня 2025 г.


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