В Чувашии стартовал конкурс «Русь мастеровая. Ремесленный край»

Красота своими руками

Вчера в Чебоксарах на Красной площади торжественно открылся XХIII Всероссийский конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая. Ремесленный край». В 2025 году он стал частью масштабного проекта Главы республики «Яркое лето Чувашии».

Творческие коллективы украсили церемонию яркими концертными номерами. В конкурсе «Русь мастеровая» принимают участие 45 умельцев из 17 регионов России. Они пробуют свои силы в двенадцати номинациях. В год 80-летия Великой Победы конкурсанты продемонстрируют свои умения под девизом «Сила традиций — в нашей Победе!».

Итоги подведут в День Республики, 24 июня. Лучший мастер получит приз Главы Чувашии Олега Николаева.

Площадка традиционно располагается в Театральном сквере около Чувашского академического драматического театра имени К.В. Иванова.