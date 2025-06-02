В столице республики возводят садик будущего

Лучший «островок детства» — в Чувашии и в стране

Необычный закругленный фасад, разноуровневое освещение, высокие потолки и окна, трансформирующиеся комнаты, «пляжная» игровая и множество других уникальных решений вошло в план строительства одного из самых больших детских садов в республике на 340 мест.

Дошкольное учреждение возводится в жилищном комплексе «Ялав» чебоксарского микрорайона «Новый город» по оригинальному дизайнерскому проекту, победившему в российском блоке международного конкурса недвижимости Real Estate Property Awards 2024 в номинации «Архитектурная концепция: детский сад, школа». Причем строится на бюджетные деньги — при поддержке федерального центра и республики. И если подрядчики не подведут, то уже в сентябре детсад распахнет свои двери.

Как идет строительство важного социального учреждения, проверили на днях члены Общественной палаты региона и представители Общественных советов при Главе республики и при Минстрое Чувашии, в рамках реализации проекта «На контроле Главы Чувашии». Вместе с общественниками в рейде приняли участие заместитель руководителя регионального Минстроя Михаил Михайлов и директор Республиканской службы единого заказчика Сергей Варлашкин. Напомним, серию выездных совещаний инициировал Олег Николаев весной этого года, чтобы обеспечить строгий надзор за сроками и качеством выполнения работ на ключевых объектах.

Общественники немало удивились, увидев, какой большой «островок детства» за полтора года вырос в «Новом городе». Территория сада огорожена надежным забором. Большая часть детских площадок уже обустроена: стоят уютные веранды, высажены кустарники, установлены горки с песочным «бассейном» у основания, чтобы катающиеся ребятишки съезжали прямо на мягкую подстилку. Забираться на горки малыши будут по зеленым холмикам, здесь можно лазить, играть в «царя горы». По дизайнерскому замыслу на участках нет хитроумных тренажеров, наоборот, тут все максимально просто: кочки, гимнастические бревна да хорошо известные с советских времен пеньки для преодоления полосы препятствий. Словом, здесь есть все, что нужно для активной прогулки, ну а как мальчишки и девчонки будут играть — зависит от их фантазии.

Основное здание, состоящее из блоков в два и три этажа, поразило комиссию просторными помещениями, высокими потолками, обилием окон. Пока трудно наверняка сказать, каким садик будет. Финальная картина предстанет перед нами после того, как взрослые наполнят это пространство «начинкой»: расставят мебель и придадут каждому уголку свое значение. Но уже сейчас понятно — здесь будет светло, уютно и безопасно.

«Уникальность нашего сада — в его оформлении, расположении групповых секций. Они могут трансформироваться в зависимости от возраста детей и задач, которые решает воспитатель. С помощью раздвигающихся перегородок, например, можно разделить групповую комнату на две зоны: игровую и спальню», — рассказала генеральный директор компании «ИСКО-Ч» Анна Леонтьева (АО «СЗ «ИСКО-Ч» является застройщиком чебоксарского микрорайона «Новый город»). По ее словам, авторы проекта намеренно ушли от модной сейчас истории обустраивать в садике бассейн. Вместо него здесь сделают что-то наподобие морского пляжа внутри здания — с водными резервуарами и песочницей.

Отделка идет в кухонном блоке, кружковых кабинетах и в других помещениях, полагающихся в детском саду. Но, как отметила Леонтьева, особенность садика в том, что он создан с помощью самых современных отделочных материалов и технологий. Это и «умная» приточно-вытяжная вентиляция, и звукоизоляционные панели в музыкальном и спортивном залах, и линолеум, что не скользит и не травмирует детские локотки и коленки, и так далее.

«Мы постарались сделать так, чтобы ребенку у нас было комфортно. Наше пространство хоть и большое, но дружелюбное, в нем нет каких-то неестественных красок, используются натуральные материалы. Нас часто спрашивают, зачем нам столько окон? А это чтобы каждый ребенок мог видеть, как уходит на работу его мама, помахать ей вслед, а потом с радостью видеть, как она приходит. Это дарит малышу ощущение спокойствия», — сказала Анна Анатольевна, отметив при этом, что на всех окнах установлены замки безопасности.

Сейчас на объекте, по словам представителей подрядной фирмы ООО «Су-29», трудятся более ста человек. Рабочие шпаклюют стены в коридорах, монтируют осветительные приборы, устанавливают подоконники, обустраивают полы в группах, которых в садике будет 16. Между тем мебельщики сделали замеры и взялись за изготовление кроваток, столов и стульев и прочих предметов для обустройства комнат.

Одновременно приводится в порядок территория. Рабочие укладывают брусчатку и асфальт. Контракты на технологическое присоединение к инженерным сетям заключены. Здание будет отапливаться от собственной газовой блочно-модульной котельной. По словам представителей компании-застройщика, каждый этап на стройплощадке согласуется с «Росстройконтролем»: если что-то не так, рабочие переделывают.

«Садик стоит в приоритете у Олега Алексеевича, как и все строящиеся или находящиеся в капремонте социальные объекты. Мы увидели, что здесь идут активные отделочные работы, много сделано в инфраструктурном плане. Готовность объекта составляет около 85%», — оценила ход строительства председатель Общественного совета при Главе республики и руководитель рабочей группы проекта «На контроле Главы Чувашии» Наталия Партасова. Эксперт была впечатлена садиком будущего. Это уникальный проект не только для региона, но и для всей России, сказала она. «Мне даже захотелось сюда привести внучку. Надеюсь, такие проекты будут тиражироваться», — призналась Наталия Юрьевна. Как отметил начальник управления образования администрации Чебоксар Алексей Лукшин, открытие нового дошкольного учреждения позволит снизить очередность в детские сады города и его «уникальность» никак не повлияет на родительскую плату, сохранятся и все полагающиеся льготы.

Местные жители, конечно, рады еще одному «островку детства», но микрорайон быстро растет, в новые дома переселяются молодые семьи. Несмотря на то что в округе уже открыто четыре детских сада, многим родителям по-прежнему приходится возить детей в отдаленные дошкольные учреждения. Словом, садики тут еще нужны.

Депутат Чебоксарского городского Собрания, председатель Комиссии ЧГСД по градостроительству Анатолий Павлов обнадежил, что в настоящий момент завершается проектирование еще одного детсада в «Новом городе» на 180 мест. Бюджетные средства предусмотрены. По плану работы должны начаться уже в этом году, а завершиться — в конце следующего.

Справка «СЧ»

Как рассказали в Минстрое Чувашии, дошкольное учреждение на 340 мест в чебоксарском микрорайоне «Новый город», возводится на средства инфраструктурного бюджетного кредита в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Финансирование составляет 500 млн рублей.