Работа кипела и в зале заседаний, и в операционных

В Чебоксарах состоялась Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы эндопротезирования крупных суставов».

Пленарное заседание открыл главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Николай Николаев. Участников мероприятия приветствовали директор Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена Рашид Тихилов и директор Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Я.Л. Цивьяна Андрей Корыткин.

Приятным сюрпризом стало приветствие Сергея Кудь-Сверчкова — 124-го космонавта Российской Федерации. Сергей Владимирович обратился к травматологам-ортопедам по видеосвязи из Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Как известно, Кудь-Сверчков входит в основной экипаж 74-й длительной экспедиции, старт которой на корабле «Союз МС-28» состоится осенью 2025 года.

«Ваша конференция — яркий пример того, как наука, практика, международное сотрудничество помогают внедрять уникальные методики, развивать передовой опыт и готовить высококлассных специалистов. Благодаря вашему труду тысячи людей обретают шанс вернуться к полноценной жизни. Сегодня как никогда важны медицинская реабилитация, современные технологии, индивидуальные программы и мультидисциплинарный подход. Именно они позволяют пациентам не просто жить, а восстановить активность, вернуться к работе и любимому делу», — сказал космонавт.

Особые слова благодарности Сергей Кудь-Сверчков выразил тем, кто помогает вернуть достойное качество жизни защитникам Отечества, участникам СВО. «Это требует не только высочайшего профессионализма, но и искреннего сострадания, милосердия и душевной теплоты», — подчеркнул Сергей Владимирович.

В Чебоксарах собралось более ста докторов, в том числе из Франции и Словакии. Еще около 450 специалистов подключились к трансляции научно-практической конференции в режиме онлайн. Фото orthoscheb.ru

В столице Чувашии собралось более ста докторов, в том числе специалисты из-за рубежа — Филипп Нейре (Франция) и Джозеф Альмаси (Словакия). Около 450 слушателей из 13 республик и 30 областей России, а также хирурги из Беларуси, Германии, Казахстана, Китая, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Финляндии подключились к работе конференции онлайн. С научными докладами в видеорежиме выступили Оливер Джахани (Австрия) и Али Аль-Белуши (ОАЭ).

Специалисты, в частности, обсудили современные подходы в профилактике осложнений при эндопротезировании, реабилитационные технологии в травматологии и ортопедии. Впервые в научной программе конференции отдельную секцию посвятили теме совершенствования системы управления качеством и безопасностью медицинской помощи. Были рассмотрены клинические рекомендации, внутренний контроль и инновационные подходы. Напомним, Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах в числе первых в стране сертифицирован на соответствие требованиям Роскачества по направлениям «Поликлиника», «Стационар» и «Лаборатория». Многолетний опыт клиники в области менеджмента качества представлял большой интерес для других регионов. В целом чебоксарские специалисты выступили по более 30 актуальным научно-практическим темам.

Продолжением конференции стали хирургические операции, проведенные на базе Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования под руководством Рашида Тихилова и Андрея Корыткина.