Тренировки в комфорте круглый год

Лучшие атлеты республики приезжают в физкультурно-оздоровительный центр «Белые камни», чтобы максимально эффективно подготовиться к крупным соревнованиям. Во время летних каникул здесь обычно отдыхают дети. Однако сейчас на территории учреждения слышны только звуки работающей спецтехники — на базе центра по поручению Главы Чувашии Олега Николаева строится крытый модульный спортзал. Выездное совещание на объекте провел министр спорта региона Василий Петров.

По словам представителя подрядчика, директора ООО «Дорстройтрест» Даниила Бибикова, уже завершена подготовка основания, продолжается сборка металлоконструкций каркаса. Затем здание будет обшито сэндвич-панелями, строители займутся внутренним обустройством.

Примечательно, что при создании сооружения на базе «Белых камней» используется успешный опыт реализации аналогичных проектов крытых модульных спортзалов в других регионах страны. К слову, в структуру будущего объекта войдут административные и бытовые помещения, раздевалки, пост охраны, медицинский кабинет, гардероб, инвентарная комната. Сам универсальный спортивный зал планируется оснастить воротами для мини-футбола и гандбола, баскетбольной фермой (конструкция с баскетбольным щитом и кольцом. — Прим. ред.), шведской стенкой, турниками-брусьями и гимнастическими скамьями. Перечень рекомендованного оборудования утвержден приказом Минспорта России. Василий Петров напомнил, что физкультурно-оздоровительный центр «Белые камни» является здравницей для детей, а также традиционным местом тренировочных сборов для спортсменов — членов сборных Чувашии и России. «Тренировки здесь организованы на уличных спортивных площадках, но нужен был крытый спортивный зал. Теперь важный объект возводится в рамках реализации федерального проекта «Бизнес-спринт», — сообщил министр. — В новом зале можно будет проводить занятия и соревнования круглый год — вне зависимости от погодных условий и времени года».

Строительство крытого модульного спортивного зала планируется завершить до конца нынешнего года.

К СВЕДЕНИЮ

На базе центра «Белые камни» проводились смены в рамках реализации круглогодичного проекта «Губернаторский лагерь», где дети проявляли себя в различных мастер-классах, спортивных состязаниях, интеллектуальных и творческих мероприятиях. За прошлый учебный год состоялось 8 смен, в которых участвовали 800 ребят со всей республики.