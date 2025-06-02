Результаты соревнований

Лучники оформили серебряный дубль, а Элина Семенова стала чемпионкой страны

ВЕЛОСПОРТ. Республиканские велогонщики успешно выступили на чемпионате и первенстве России по маунтинбайку в гонке с выбыванием. В рамках чемпионата Элина Семенова одержала уверенную победу. По итогам первенства страны среди юношей 15-16 лет Кирилл Баданин и Денис Романов заняли второе и третье места, а в группе спортсменов 13-14 лет Иван Семенов взял «бронзу».

САМБО. Спортсменка из Чувашии Софья Емелюкова выиграла бронзовую награду чемпионата России по пляжному самбо в весовой категории 50 кг в Зеленоградске.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Региональная сборная продемонстрировала хороший уровень результатов на первенстве России в Южно-Сахалинске. Так, Полина Андреева заняла второе место по сумме двоеборья в весовой категории до 49 кг, а Алана Скрипко повторила достижение подруги по команде в весе до 76 кг. Кроме того, Ислам Шердиев замкнул тройку призеров в весовой категории до 109 кг, сообщили в Минспорте Чувашии.

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА. Лучники Чувашии отличились на первенстве России в Екатеринбурге. Как рассказали в республиканском Минспорте, в стрельбе из блочного лука в группе юниорок до 21 года в командных соревнованиях на вторую ступень пьедестала почета поднялись Екатерина Строгонова, Варвара Овчинникова, Виктория Васильева. А у девушек до 18 лет «серебро» выиграли Софья Михайлова, Ольга Капралова, Мария Крикина.

ФУТБОЛ. В седьмом туре первенства ПФО цивильский «БоМиК» в гостях разгромил «Ладу» из Димитровграда со счетом 5:1. В турнирной таблице подопечные Сергея Иванова располагаются на четвертом месте, имея в активе десять очков.

ШАХМАТЫ. Представительница республики Марьяна Осипова одержала победу в первенстве России среди школьников в группе девочек до 11 лет, которое завершилось в Тульской области.